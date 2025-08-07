Una de las fiestas con mayor tradición de Pontevedra contará con Guadi Galego y Ortiga

Caldas de Reis se prepara para vivir con intensidad sus tradicionales fiestas patronales de San Roque, que este año se celebran del 10 al 16 de agosto con un completo programa organizado por la Concellería de Cultura.

Las fiestas de este 2025 incluyen verbenas y numerosas actividades, pero también dos conciertos gratuitos en la Carballeira de dos intérpretes gallegos en auge: Guadi Galego y Ortiga, este último actuando junto a la Banda Municipal del pueblo.

La cita arrancará con la Feira Tradicional el sábado 10, como antesala a una semana cargada de música, actividades para todos los públicos y espectáculos para disfrutar en las calles de la villa termal.

El martes 13 comenzará con bombas de palenque y pasacalles a cargo de la Charanga Noroeste y el grupo de gaitas As Espiñas. Los más pequeños podrán disfrutar desde las 17:00 h de hinchables, tobogán acuático y fiesta de la espuma en el paseo Román López. Por la noche, la gran verbena estará amenizada por Gran Parada y Panorama.

Cartel de Caldas de Reis

Guadi Galego el 14, Ortiga el 15

El día 14 destacará por la presencia de la Banda de Música Municipal de Caldas de Reis y un concierto en la carballeira de Guadi Galego. La noche concluirá con la verbena a cargo de El Combo Dominicano y la discoteca móvil Euphoria.

El jueves 15 continuará la música tradicional con As Espiñas y la Banda de Música de Ribadumia, que también ofrecerá un concierto en la plaza das Palmeiras. Por la noche, el gran concierto en la carballeira reunirá a Ortiga junto a la Banda Municipal de Caldas, seguido de la verbena con Ardores y Dr. Slump Banda.

El viernes 16 cerrará las fiestas con la Banda Xuvenil de Barro, la Coral Polifónica de Caldas en la iglesia de Santo Tomé y el concierto en A Tafona de Loita Amada. A las 00:00 h se podrá disfrutar de un gran espectáculo pirotécnico en el Malecón y, como broche final, el concierto de Dakidarría y América de Vigo.