Este es el primer pueblo de las Rías Baixas que comienza a celebrar el Carmen, con concierto de Ortiga

El Concello de Bueu se prepara para acoger una nueva edición de las Fiestas del Carmen, una de las celebraciones más esperadas del verano. Desde el 9 hasta el 17 de julio, el municipio ofrecerá un amplio programa de actividades culturales, deportivas, religiosas y musicales que llenarán de vida sus calles y plazas.

Las celebraciones comenzarán del 9 al 11 de julio con talleres artísticos marineros a cargo de Tino Resille en el Estaleiro de Purro. Bueu será el primer municipio de las Rías Baixas en empezar a conmemorar esta virgen de los marineros. Las atracciones para toda la familia comenzarán el día 11.

Concierto de Ortiga

El sábado 12 destacará por la celebración del II Campeonato de Petanca en As Lagoas y la XIV travesía a nado en la Playa de Pescadoira. Por la noche, el público disfrutará del XVI concierto "O Son do Mar" de la Coral Polifónica de Bueu, seguido del concierto gratuito de Ortiga y sesión de DJ en el exterior del Centro Social do Mar.

Los días 14 y 15 tendrán lugar grandes verbenas populares con la participación de las orquestas Furia Joven y Los Españoles, respectivamente.

El martes 16, día grande en honor a la Virgen del Carmen, las celebraciones religiosas incluirán misas solemnes, procesiones marítimas y terrestres con la participación de corales y bandas de música. La jornada concluirá con una gran verbena amenizada por la Orquesta Triunfo y un espectacular espectáculo pirotécnico desde el mar.

El cierre llegará el día 17 con el Día de las Dores, que incluirá pasacalles, una misa solemne y una verbena final con Mar Davila Music.

Además, desde el 11 hasta el 17 de julio, Bueu contará con atracciones en la zona de As Lagoas para diversión de todos los públicos.