El pueblo medieval de 230 habitantes famoso por su tradición artesana y casas con balcones en piedra y madera

¡El otoño ya está aquí! La nueva estación arrancará oficialmente el miércoles 23 de septiembre a las 02:05 horas, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Y durante esta época del año, que da paso de los días de playa a jornadas más cortas, hay mil planes que descubrir, como visitar algunos de los pueblos con más encanto de Galicia.

Una escapada perfecta para este otoño

Uno perfecto es Vilanova dos Infantes (Ourense), un pequeño pueblo de aproximadamente 230 habitantes que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

Ubicado en la comarca de Terra de Celanova, Vilanova dos Infantes es una hermosa villa medieval, catalogada oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España.

Destaca su imponente Torre del Homenaje, vinculada al Monasterio de Celanova, el elemento principal de un antiguo castillo medieval de los siglos X y XII, que ofrece vistas panorámicas desde su cima.

Fue derribada en parte durante las Revueltas Irmandiñas de 1467 y posteriormente reconstruida. "Es hoy un museo vivo de la historia", señalan desde la propia asociación.

Vilanova dos Infantes, en Celanova (Ourense) Shutterstock

Recorrer sus calles empedradas permite descubrir antiguas casas tradicionales con balcones de piedra, un conjunto de hórreos y otros rincones de interés, como la iglesia de San Salvador, que conserva uno de los cristos románicos de madera más singulares de Galicia.

"No muy lejos del burgo medieval se encuentra el Santuario de la Virxe do Cristal. La imagen, tristemente desaparecida, es una de las más pequeñas del mundo y de gran devoción popular".

También merece la pena descubrir su tradición artesanal, vinculada al oficio de la zapatería. Durante siglos, el calzado fue el motor económico de la villa, siendo especialmente representativo el conocido como 'Barrio de los Zapateros'.

Un monasterio del siglo X y una villa Conjunto Histórico-Artístico

Quien recorra Vilanova dos Infantes puede acercarse hasta el Monasterio de San Salvador, en el pueblo vecino de Celanova.

Situado en la Plaza Mayor del municipio, este cenobio fue fundado por San Rosendo en 936 y posee dos grandes claustros, un pequeño patio de servicio, la propia residencia de los antiguos monjes y una iglesia.

"Es una visita obligada en la villa de Celanova, y en épocas anteriores fue el centro de la vida comercial y social de la comarca, además de la educativa y cultural", apuntan desde Terra de Celanova-Xurés.

Allariz, Ourense Shutterstock

Otra opción es desplazarse hasta Allariz, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971. Esta villa medieval, situada a orillas del río Arnoia, es también considerada uno de los pueblos más bonitos de España.

Hay muchos motivos por los que visitar Allariz en otoño: un casco histórico de la época del Medievo, pequeños museos con los que revivir el pasado, un puente de origen románico y varios yacimientos arqueológicos.