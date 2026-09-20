Este complejo termal abre todos los días de la semana Aqua Salutem

El paraíso termal con aguas que brotan a 76ºC, piscinas hidrotermales, baño turco y duchas sensoriales

El termalismo es una modalidad de viaje en auge y en Galicia existen numerosos balnearios, además de numerosas zonas de termas públicas y al aire libre.

Otra opción es cruzar la frontera y viajar hasta Portugal, donde Chaves es todo un referente de las aguas mineromedicinales. De hecho, está considerada la capital termal portuguesa.

Ideal para dolencias respiratorias y musculares

El agua de las termas de Chaves, situadas en el norte de Portugal, brotan a una temperatura de 76ºC; son ricas en minerales y bicarbonato sódico e ideales para dolencias respiratorias y musculares.

Aqua Salutem es el nombre del complejo termal. Este presenta un variado circuito termal con piscinas naturales de agua caliente, sauna y baño turco, duchas sensoriales y una fuente de hielo para activar la circulación sanguínea.

"Visitar este spa ha sido una experiencia maravillosa. Las piscinas termales son amplias, limpias y con la temperatura perfecta para relajarse", se puede leer en Google.

Otros usuarios señalan: "Lugar acogedor y muy chulo, temperatura ideal y espacio relajante"; "El trato del personal encantador y las instalaciones maravillosas"; "Un muy buen balneario".

De forma paralela, el complejo termal de Chaves ofrece tratamientos de drenaje linfático, presoterapia, nutrición, fisioterapia, ducha con masaje e inhaloterapia. En su página web se puede consultar el listado completo.

Precio y horarios

Aqua Salutem tiene capacidad para 104 personas. Abre todos los días, de lunes a domingo, de 09:30 a 12:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo también abre por la noche, de 20:00 a 23:00 horas.

El precio por persona varía en función del tipo de entrada y actividades. El ticket más económico cuesta 22 euros, mientras que el más completo --que incluye acceso a las piscinas hidrodinámicas, sauna, baño turco, fuente de hielo y duchas sensoriales-- tiene un precio de 30 euros.

No obstante, hay happy hour (hora feliz en castellano) con descuentos en los siguientes tramos horarios: de 11:30 a 12:30 horas, de 18:00 a 19:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.

El acceso está permitido a menores a partir de 14 años, siempre y cuando estén acompañados por un adulto.

Chaves, la capital termal portuguesa

Las propiedades curativas del agua de los manantiales de Chaves fueron descubiertas en el siglo XVII. A raíz de este hallazgo, la localidad comenzó a crecer económica y socialmente, y, en la actualidad, sus aguas termales se han convertido en uno de los principales reclamos turísticos.

Pero Chaves ofrece mucho más que termas. La localidad cuenta con otros interesantes atractivos, como su castillo medieval, el puente romano de Trajano y la iglesia de São João de Deus.