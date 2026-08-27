La playa de aguas turquesas para despedir agosto y ver atardeceres increíbles: "La mejor del mundo"

La playa tiene forma de media luna y cuenta con arena fina Concello de Sanxenxo

Agosto encara sus últimas jornadas con lluvia y temperaturas en descenso. La previsión cambiará a partir del viernes, por lo que es una excusa perfecta para disfrutar de la playa y de los mágicos atardeceres de Sanxenxo (Pontevedra).

Entre las opciones disponibles, la playa de Foxos, situada en la parroquia de Noalla, es una de las más populares de la zona, tanto por sus aguas cristalinas como por sus maravillosas vistas a la isla de Ons.

350 metros de arena dorada y aguas cristalinas

Sanxenxo es, sin duda, el destino turístico líder del norte de España. En los meses de verano, ofrece una animada vida nocturna, cuenta con excelentes restaurantes y destacan arenales como la playa de Foxos.

Al oeste de la ría de Arousa y a escasos minutos de la playa de A Lanzada, Foxos ofrece un entorno natural protegido con un arenal dorado de unos 350 metros de longitud y aguas de color azul turquesa.

Cuenta con puesto de socorrismo y servicio de vigilancia en temporada alta. Dispone también de duchas al aire libre, baños públicos, rampas o accesos para personas con movilidad reducida y un amplio aparcamiento junto a la carretera.

La playa de Foxos es muy frecuentada durante los meses de verano. Goza de Bandera Azul, un distintivo que garantiza la excelencia y la calidad de las aguas de baño, y es perfecta para practicar surf, bodyboard u otros deportes acuáticos.

Sanxenxo acoge algunos de los arenales más espectaculares de toda Galicia y, en este sentido, Foxos es una playa destacada por la mayoría de visitantes. "La mejor del mundo", afirma un usuario en las reseñas de Google.

Otros señalan: "Playa muy bonita para pasar un buen día, pasear o practicar surf"; "tiene forma de 'U', por lo que está recogida entre las rocas y protegida del viento"; "fácil acceso y todos los servicios".

Sobre este último punto, la playa de Foxos no solo cuenta con duchas, buenos accesos y aparcamientos, sino también con un par de establecimientos de hostelería donde reponer fuerzas entre baño y baño.

Atardeceres épicos y cómo llegar

Atardecer en la playa de Foxos Concello de Sanxenxo

Además, su ubicación la convierte en un lugar perfecto para disfrutar de la puesta de sol con unas espectaculares vistas a la isla de Ons. "Si te quedas al atardecer puedes ver una puesta de sol impresionante", promete Cristina.

Para llegar a Foxos, basta con tomar la carretera PO-308 en dirección O Grove y coger la desviación señalizada hacia la playa. Allí, hay aparcamiento gratuito, aunque en verano es importante llegar pronto para encontrar sitio.