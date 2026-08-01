La piscina natural gratuita ideal para un baño este verano: "Es un sitio espectacular con zonas para comer y merendar"

Galicia alberga numerosos rincones de gran belleza natural, ideales para disfrutar de un día de verano cuando las altas temperaturas se hacen difíciles de soportar. Más allá de sus playas paradisíacas, que suelen concentrar una mayor afluencia de turismo, las piscinas naturales son una alternativa perfecta para refrescarse.

Uno de esos lugares son las pozas de Melón, situadas en la comarca do Ribeiro, en Ourense. Este enclave, rodeado de naturaleza, destaca por sus aguas cristalinas y su paisaje, siendo un destino perfecto para todo tipo de públicos. Además, en la zona hay una cascada de 15 metros de altura digna de contemplar.

Piscinas naturales en la naturaleza

Pozas de Melón Shutterstock

Cuando aprieta el calor, pocas opciones son más apetecibles que darse un buen baño refrescante en medio de la naturaleza. Las pozas de Melón son el rincón perfecto para ello, escapando de las altas temperaturas a la vez que se disfruta de un entorno de máxima belleza.

Estas piscinas naturales están atravesadas por el río Cerves. "El río Cerves nace en la serra do Faro de Avión, próximo al punto más alto de la provincia de Pontevedra. Poco después de su nacimiento se encaja en una garganta y salva un sorprendente desnivel descendiendo desde Tourón, a unos 1000 metros de altitud, hasta el núcleo central de Melón, que se encuentra a unos 450 metros", indican desde Turismo de Galicia.

Ofrecen un paisaje de frondosa y verde vegetación atlántica, pequeñas cascadas y pozas de diferentes tamaños donde refrescarse y vivir un día de verano en buena compañía, ya sea de familiares o amigos. Entre las más conocidas destaca la Poza da Estrela, una de las más amplias y profundas, ideal para un chapuzón.

Pozas de Melón, en Ourense Shutterstock

A pocos metros se encuentran otras pozas conectadas por los pequeños saltos de agua que va formando el río al descender. El recorrido termina en la Fervenza do Tourón, una cascada de 15 metros de altura que merece una parada para contemplar la fuerza del agua y el paisaje que la rodea.

El acceso es sencillo y transcurre por un agradable sendero junto al río, con pasarelas de madera y zonas donde descansar. Es una ruta apta para la mayor parte de visitantes, aunque lo más recomendable es tener cuidado a medida que te acercas al agua, porque las rocas pueden resbalar y llevarte un buen golpe.

Los usuarios que han visitado estas pozas coinciden en que son un espectáculo. "Es un sitio espectacular, con piscinas naturales, cascadas y zonas para comer y merendar", indica Mike A, mientras que James afirma que es "un lugar maravilloso que todos tenéis que conocer. Os recomiendo seguir la ruta hasta el mirador de la fervenza. Os encantará".

Daniel Kubat lo corrobora: "Si te gusta la naturaleza y las piscinas naturales es un 10. Lugar soñado y tranquilo".