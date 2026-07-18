La piscina natural a los pies de una cascada ideal para bañarse este verano: "Tan escondido como increíble"

Además de los municipios costeros, Galicia ofrece numerosos rincones de interior perfectos para disfrutar del verano. Más allá de las playas, la naturaleza regala lugares espectaculares entre frondosos bosques, donde cascadas de gran belleza forman pequeñas piscinas naturales ideales para darse un buen chapuzón.

Una de las opciones más llamativas de la provincia de Pontevedra es la Fervenza de Casariños, situada en la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes, comarca de Vigo. Esta pequeña cascada destaca por su belleza y por el entorno natural que la rodea.

Una cascada en medio de la naturaleza

Fervenza de Casariños, en Fornelos de Montes Turismo de Galicia

La Fervenza de Casariños es una de las cascadas más conocidas del interior de Pontevedra. Situada en la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes, se encuentra en plena Serra do Suído, "una formación montañosa que actúa como frontera natural entre las provincias de Pontevedra y Ourense, alcanzando altitudes máximas de 1.059 metros", indican desde Turismo Rías Baixas.

La cascada se forma a partir de dos cursos de agua, la Barranqueira de Fonte Uceira y la Barranqueira do Rego de Casariños. Su caída de agua se divide en dos saltos rodeados de bosque y de grandes formaciones rocosas.

En su parte baja se forman pozas naturales que la convierten en un lugar ideal durante el verano para quienes buscan un rincón para refrescarse en medio de la naturaleza.

Fervenza de Casariños Turismo de Galicia

Además, la cascada forma parte de la Ruta dos Chozos de A Laxe, un sendero que también permite descubrir las tradicionales construcciones de piedra utilizadas por los pastores de la zona, conocidas como "chozos", además de descubrir este increíble entorno natural.

Esta cascada sorprende a cualquiera que la visite, tal y como se puede ver en las opiniones que recibe. "Tan escondido como increíble. No es necesario pagar para ir a este lugar, solo mantenerlo limpio, cuidado y virgen como está", comentó Marisé Martínez.

Lo mismo opinó María José Lago: "Sin palabras, desde que se descubre desde arriba hasta llegar a ella, es impresionante llegar a verla. Tanta belleza me dejó impresionada". Y lo corroboró Serán: "Cascada muy bonita y tranquila. Tiene un pequeño espacio en el que se puede bañar uno, recomendado llevar chanclas o escarpines dado que las piedras resbalan y el agua claramente está fría".

Cómo llegar a la Fervenza de Casariños

El acceso más habitual es desde el área recreativa de A Airoa. A ella se puede llegar en coche desde Ponte Caldelas, por la carretera PO-255 en dirección a Verducido y ahí coger la PO-9303 hacia el lugar de A Airoa, o desde Fornelos de Montes por la carretera PO-9303 en dirección a la Serra do Suído.

Desde el área recreativa solo hay que seguir el sendero señalizado hasta la cascada. El recorrido es sencillo, aunque conviene caminar con precaución en los tramos próximos al agua, ya que las rocas pueden ser resbaladizas.

"En primer lugar caminaremos unos metros hasta la cima del monte, donde encontraremos un banco desde el que poder observar la cascada de lejos en todo su esplendor. Desde ahí descendemos hasta el pie de la primera de las cascadas para continuar después unos metros y ascender hasta la segunda", señalan desde Turismo de Galicia.