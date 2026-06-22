La joya del verano: una playa resguardada y poco concurrida, con 100 metros de arena y aguas cristalinas

El verano en las Rías Baixas suele traer consigo altas temperaturas que invitan a disfrutar de sus playas más aisladas y paradisíacas. Son el destino perfecto para quienes buscan pasar un día tranquilo junto al mar, lejos de aglomeraciones y rodeados de aguas cristalinas.

En Cangas de Morrazo (Pontevedra) existen varios arenales resguardados que cumplen con estas características. En la zona de Aldán se encuentran algunas de las más destacadas, como la playa de Couso, un pequeño rincón de arena escondido que se convierte en el lugar ideal para desconectar este verano.

100 metros de paz y aguas de color turquesa

Playa de Couso, en Cangas de Morrazo (Pontevedra) Turismo de GaIicia

Si buscas una playa tranquila para escapar del bullicio veraniego, la playa de Couso, en Cangas de Morrazo, es una de esas joyas escondidas que merece la pena descubrir.

Situada en el extremo de la Costa da Vela, después de Punta do Couso y dentro de la preciosa ría de Aldán, este pequeño arenal ofrece un entorno natural privilegiado muy calmado donde el paisaje verde es el gran protagonista.

Con apenas 100 metros de longitud y una anchura media de 5 metros, la playa de Couso destaca por estar resguardada y por sus aguas generalmente tranquilas y súper cristalinas, lo que la convierte en un lugar perfecto para disfrutar de un día de sol durante los días más calurosos del verano.

Además, su arena fina es perfecta para dar un paseo por la orilla del mar o para tumbarte en tu toalla y gozar de plena comodidad. Otra gran ventaja es que su oleaje es moderado, por lo que también es ideal para disfrutar de un buen baño refrescante sin preocuparte por las olas.

El acceso se realiza a pie desde el camino de Couso, un recorrido que añade un encanto especial a la visita. Gracias a su ubicación apartada y la ausencia de servicios turísticos, esta playa mantiene su esencia natural difícil de encontrar en otros arenales más concurridos de las Rías Baixas.

Así que ya lo sabes, entre aguas cristalinas, naturaleza y tranquilidad, la playa de Couso es una opción perfecta si eres de las personas que quieren vivir un día de verano diferente. Por supuesto, todo ello sin perder la oportunidad de disfrutar del paisaje y las vistas de la ría.