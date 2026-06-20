La playa ideal para refugiarte en verano: 2,5 kilómetros de aguas frías y cristalinas rodeada de dunas

Atardecer en la playa de A Lanzada, en O Grove y Sanxenxo (Pontevedra) Shutterstock

Las playas gallegas son auténticos paraísos naturales que destacan por su belleza paisajística y, por supuesto, por la baja temperatura de sus aguas en comparación con otros arenales del territorio español. En su mayoría, las playas de Galicia están rodeadas por entornos naturales prácticamente vírgenes, ofreciendo estampas que poco o nada tienen que envidiar a las postales del Caribe.

Una de las playas más conocidas por la frialdad de sus aguas es A Lanzada, situada entre los municipios de Sanxenxo y O Grove, en la provincia de Pontevedra. Además de su extenso arenal, destaca por el amplio sistema dunar que la rodea y la separa de la carretera, ofreciendo mayor tranquilidad.

2,5 kilómetros de longitud

Playa de A Lanzada Shutterstock

La playa de A Lanzada es uno de los rincones costeros más espectaculares de Galicia y un referente turístico de las Rías Baixas. Situada entre los municipios de Sanxenxo y O Grove, destaca por su amplia extensión, la belleza de su entorno natural y el atractivo del océano Atlántico.

"Se considera una de las playas gallegas más emblemáticas y una de las mejores por la calidad de su arena y de sus aguas", indican desde la web de O Salnés.

Con 2,5 kilómetros de longitud, en esta playa sentirás una auténtica sensación de libertad en comparación con otros destinos costeros. Aquí puedes disfrutar de un día caluroso al sol o, si eres de las personas que no quieren estar siempre en la toalla, dar un paseo extenso en la orilla del mar, mientras disfrutas de las increíbles vistas ante ti.

Playa de A Lanzada Turismo de GaIicia

A diferencia de otras playas más resguardadas, A Lanzada se abre directamente al océano, lo que la convierte en una parada obligatoria para los amantes del surf y otros deportes acuáticos debido a las grandes olas que suele ofrecer.

Uno de los elementos que hacen única a esta playa es el valioso ecosistema dunar que la rodea. Las dunas, cubiertas por vegetación adaptada a las condiciones costeras, contribuyen a preservar el equilibrio ambiental de la zona y ofrecen un paisaje de gran atractivo. Además, entre ellas hay un paseo de madera que permite recorrer buena parte del entorno.

Importante valor histórico y cultural

Capilla de A Lanzada O Salnés

Más allá de su riqueza paisajística, A Lanzada también posee un gran valor histórico y cultural. Muy cerca de la playa se encuentra la Capilla de A Lanzada, un templo de estilo románico tardío del siglo XII rodeado de leyendas y tradiciones populares que forman parte de la identidad de la comarca.

También destaca el descubrimiento de una necrópolis y un castro cuyas excavaciones comenzaron en los años cincuenta.

Yacimiento arqueológico en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de A Lanzada Turismo Rías Baixas

El yacimiento es un hallazgo arqueológico que comprende castro, necrópolis y fortificación medieval, en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de A Lanzada.

Así, la playa de A Lanzada ofrece la posibilidad de relajarse un día de calor, pero también de disfrutar de la historia y descubrir el gran valor cultural de la zona.