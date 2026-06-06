El municipio con un castillo del siglo X declarado Monumento Nacional y una historia que sorprende

El patrimonio fortificado trasciende nuestras fronteras y se extiende hasta Portugal, donde encontramos una amplia red de castillos, entre los que destaca el de Guimarães.

Elegido como una de las Siete Maravillas de Portugal, el Castillo de Guimarães se encuentra en la ciudad del mismo nombre, al norte de Portugal y a solo 100 kilómetros de la frontera con Galicia.

Elegido como una de las Siete Maravillas de Portugal

Castillo de Guimarães

El Castillo de Guimarães es, sin duda, el gran icono de la "cuna de Portugal" y una de las fortalezas más emblemáticas y reconocidas. Domina la ciudad desde el siglo X y se cree que en él nació Afonso Henriques, el primer rey del país luso.

Los orígenes de esta fortaleza están estrechamente vinculados a la condesa de Muniadona, quien impulsó su construcción a mediados del año 950 para proteger el monasterio de Guimarães de los ataques de los enemigos.

Este primitivo castillo debió de ser construido en madera y de él quedan pocos vestigios. Entre los siglos XI y XIII fue objeto de importantes reformas que ampliaron su perímetro hasta alcanzar la configuración actual.

Durante este proceso se añadieron la torre del homenaje y las ocho torretas que caracterizan la silueta del Castillo de Guimarães, cuatro de las cuales flanquean las dos puertas de acceso.

El castillo mantuvo su relevancia estratégica durante años. Sin embargo, a partir del siglo XVI inició un periodo de abandono y decadencia. Sin función militar, fue destinado a otros usos, entre ellos el de prisión y cárcel.

A partir del siglo XIX, se reconoce como una estructura emblemática de la Edad Media portuguesa y en el año 1881 es clasificado como Monumento Nacional.

Con una superficie de unos 39.000 metros cuadrados, el Monte Latito rodea el castillo con un extenso espacio ajardinado de gran belleza; un entorno que, además, permite acceder a la iglesia de San Miguel y al Palacio de los Duques de Bragança.

Horarios y tarifas de la visita al Castillo de Guimarães

El Castillo de Guimarães, que abrió sus puertas al público por primera vez en 1940, puede visitarse todos los días del año en horario de 10:00 a 18:00 horas. No obstante, permanece cerrado en las siguientes fechas:

Domingo de Pascua

1 de mayo

24 de junio (festivo local)

25 de diciembre

La entrada general tiene un precio de 5 euros, mientras que los mayores de 65 años y jóvenes de entre 13 y 24 años pagan 2,50 euros por persona. Los niños hasta los 12 años pueden acceder de manera gratuita.

Otros lugares interesantes de Guimarães

Iglesia de São Francisco Shutterstock

Más allá del Castillo de Guimarães, la ciudad conserva un notable patrimonio histórico, entre el que destacan sus tres encantadoras plazas medievales: el Largo da Oliveira, el Lago República do Brasil y el Lago do Toural.

También merece una visita la iglesia de São Francisco, célebre por su claustro de estilo renacentista y su mosaico de azulejos del siglo XVIII, y la cima del Monte da Penha, el punto más alto de la ciudad, con cerca de 617 metros de altitud.

En este lugar se encuentra el Santuario da Penha, símbolo de la fe de la villa e inaugurado en 1947. Se suele realizar una peregrinación anual el segundo domingo de septiembre.