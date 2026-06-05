Confirmado: Renfe pone a la venta los billetes por 50 euros para hacer la ruta del vino de las Rías Baixas

Los Trenes Turísticos de Galicia, una edición más, ofrecen rutas con las que llegar al punto más septentrional de la Península, visitar pazos históricos y jardines de camelias y conocer las diversas denominaciones de origen gallegas.

En total, son 13 rutas guiadas por personal especializado que acompañará a los viajeros durante todo el recorrido. Una de las últimas en salir a la venta ha sido la ruta del Tren del Vino de las Rías Baixas.

Degustación de vinos, un paseo en barco y mucho más

Con salidas el 11 de julio y el 12 de septiembre, el Tren del Vino de las Rías Baixas acercará a los participantes al territorio de la Denominación de Origen Rías Baixas. Desde sus asientos, los pasajeros podrán gozar del paisaje de la ría de Arousa y observar las Torres del Oeste de Catoira.

Torres del Oeste, en Catoira (Pontevedra) Shutterstock

Estas torres, que pertenecen a los restos de una antigua fortaleza conocida como 'Castellum Honesti', son un emblema histórico de Galicia. Fueron levantadas en el siglo XII por orden del arzobispo Gelmírez, con la misión de cerrar el paso a las expediciones escandinavas y sarracenas que se dirigían a Compostela.

El programa del Tren del Vino de las Rías Baixas incluye también una visita a la bodega del Pazo de Baión, que bebe de cinco siglos de historia, donde los asistentes podrán disfrutar de una degustación incluida.

Asimismo, podrán conocer el centro histórico de Cambados, la capital del Albariño, y por la tarde vivirán una emocionante experiencia de un paseo en barco por la ría de Vigo y una visita guiada en la isla de San Simón.

Isla de San Simón Albariño.com

La isla de San Simón, también conocida como la isla de los Monjes, es un lugar de gran importancia histórica y natural. Con una superficie aproximada de 17 hectáreas, alberga una rica biodiversidad e importantes monumentos como el Convento de San Simón, construido en el siglo XVII.

Itinerario y precios del viaje

La actividad comenzará a las 09:05 horas en Santiago de Compostela, aunque los participantes que se desplacen desde A Coruña partirán a las 08:00 horas. La jornada concluirá a las 20:28 horas con salida del tren desde la estación de Vigo y llegada a las 22:03 horas a la capital gallega.

Los interesados podrán elegir entre dos fechas (11 de julio y 12 de septiembre) para realizar esta experiencia. El itinerario previsto es el siguiente:

Visita de la bodega Pazo Baión y degustación

Visita a pie al centro histórico de la villa de Cambados

Trayecto en tren: A Portela-Vigo Guixar

Tiempo libre para almuerzo en Vigo (no incluido en el precio)

Paseo en barco por la ría de Vigo

Visita guiada a la isla de San Simón

El precio del billete es de 50 euros por persona. No obstante, existen tarifas especiales para menores y descuentos del 15% para grupos de 10 o más personas.

"Los grupos se podrán adquirir en las taquillas de las estaciones que dispongan de venta electrónica, agencias de viajes presenciales y venta telefónica", informa Renfe en su página web.

Aunque el billete no admite cambios, se puede anular hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista para el tren, con "una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver en concepto de gastos de anulación".