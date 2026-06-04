El pueblo español de 300 habitantes con un castillo medieval del siglo XII: ha vuelto a abrir al público

España alberga miles de castillos y fortalezas medievales. Algunas construcciones, como el Alcázar de Segovia, son ampliamente conocidas, mientras que otras permanecen como auténticas joyas menos descubiertas, como el Castillo de Sobroso.

Precisamente, esta fortaleza ha reabierto recientemente sus puertas tras un periodo de reacondicionamiento y obras de mejora, con el objetivo de estar lista para la temporada de verano y el aumento de la afluencia turística.

Una de las grandes joyas del siglo XII

El Castillo de Sobroso. Turismo Rías Baixas

Ubicado en el lugar de Vilasobroso, en el municipio de Mondariz, el Castillo de Sobroso se encuentra sobre la cima de un promontorio rocoso del Monte Landín, a 334 metros sobre el nivel del mar.

Es una de las grandes joyas del sureste de la provincia de Pontevedra, tanto por su arquitectura como por su historia. Su origen no está del todo claro, aunque existen noticias más firmes de su existencia en el siglo XII.

Como otras fortificaciones de la época, el castillo de Sobroso fue construido con la intención de controlar las comunicaciones entre las tierras del interior hacia el mar y la ciudad de Tui. Junto a otras fortalezas como Soutomaior y la Torre de Fornelos protegían la medieval 'tierra de Toroño'.

Se dice que en el año 1118, la reina Doña Urraca fue cercada en el castillo de Sobroso por su propia hermana, Doña Teresa de Portugal, y el conde de Traba, Don Pedro Froilaz, pero consiguió escapar a través de un túnel subterráneo.

Por esta fortaleza pasaron todo tipo de personas, como los Sarmiento, una de las familias más importantes de Galicia, hasta que fue destruida en el año 1467 durante las Guerras Irmandiñas y posteriormente reconstruido en el siglo XV por Pedro Madruga.

#castillo #castillos #castelodesobroso #galicia ♬ sonido original - Enxebreworld @enxebreworld En lo alto de Mondariz, se alza este imponente Castillo. Una fortaleza medieval, testigo de batallas, intrigas y siglos de historia, guarda entre sus muros el eco de un pasado fascinante. Este castillo, se ubicada en Vilasobroso, perteneciente al municipio de Mondariz. Se encuentra en el Monte Landín, encima de un promontorio rocoso granítico a 334 metros sobre el nivel del mar. Nosotros elegimos la visita guiada que dura apróximadamente 50 minutos donde se pondrá en valor el castillo, su entorno y su historia. Para ello, utilizan elementos audiovisuales donde se pretende ser lo menos invasivo para mantener los espacios casi sin alterar. El precio es de 4,00€ Para desempleados es gratuito. Aún así para otro tipo de entradas, os recomiendo que visitéis su página web. Horarios: Verano (mayo-septiembre) Lunes-Domingo: 10 a 14h – 16 a 20h Invierno (octubre a abril) Martes-Domingo: 10 a 13h – 15 a 18h Lunes, cerrado. Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre ¿Ya lo conocíais? Si no es así, os lo recomiendo un montón. Las vistas desde arriba son una auténtica pasada.🧡 📍Castelo de Sobroso, Mondariz📍 . . . . . . . . . . . . #mondariz

Su último dueño fue Alejo Carrera, quien compró el Castillo de manos del conde de Torrecedeira. Años más tarde, fue declarado Monumento Nacional y también es un Bien de Interés Cultural (BIC) de Galicia.

Merecen también una mención especial los alrededores de la fortaleza, formados por un parque forestal donde conviven árboles autóctonos y numerosas especies de fauna, como reptiles, insectos, aves y pequeños mamíferos.

En este sentido, el entorno cuenta con una senda botánica que asciende a lo largo del paisaje, permitiendo disfrutar de un recorrido en plena naturaleza. Además, ofrece unas vistas impresionantes de la comarca del Condado y del país vecino, Portugal.

¿Cómo visitar el Castillo de Sobroso?

Tras la finalización de las obras de alumbrado y conservación del entorno, la fortaleza está lista para recibir visitantes durante su horario habitual de verano: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. En invierno, el horario es de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

El precio de la entrada general es de 4 euros, aunque existen tarifas especiales para escolares, familias y otros grupos de población.