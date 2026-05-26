El pueblo ideal para una escapada: Conjunto Histórico-Artístico y con una fiesta que retrocede al año 1809

En la comarca de O Carballiño se encuentra una de las joyas mejor conservadas de la arquitectura tradicional gallega. Se trata de Pazos de Arenteiro, declarado Conjunto Histórico-Artístico y considerado uno de los pueblos con más encanto de Galicia.

Pazos de Arenteiro puede presumir de ser un lugar con 1.000 años de historia documentada. La primera referencia aparece en 1158 y entre sus principales puntos de interés destacan la iglesia románica de San Salvador, sus calles estrechas y los históricos puentes que atraviesan el río Arenteiro.

Un lugar con 1.000 años de historia

Pazos de Arenteiro J.J. Álvarez vía Concello de Boborás

Situada en el municipio de Boborás, la villa dispone de todos los elementos típicos de la arquitectura tradicional gallega: desde pazos o casas señoriales hasta dos puentes de origen medieval y una iglesia románica en perfecto estado de conservación.

Destaca el Pazo dos Cervela o Casa de Arriba, conocido por sus tres chimeneas, y el Pazo de Dona Elisa, en pleno casco histórico y con una fachada decorada con escudos y rematada con un balcón de forja. Ambos forman parte del Conjunto Histórico de Pazos de Arenteiro.

La iglesia de San Salvador, por otro lado, merece una mención especial. El templo data del siglo XIII, pero cuenta con añadidos góticos que aumentan su riqueza decorativa. En su interior destaca el Retablo dos Arouxeles do Mestre Sobrado e a Virxe do Leite del siglo XVI.

Una fiesta que viaja atrás en el tiempo

Pero más allá de sus atractivos patrimoniales y paisajísticos, Pazos de Arenteiro es una visita casi obligada por la celebración de una fiesta que viaja atrás en el tiempo, hasta el año 1809, para conmemorar la victoria frente a las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia.

Precisamente, la fiesta histórica de A Batalla se celebrará este mismo fin de semana con una completa agenda de actividades que convertirá las calles de la localidad en un auténtico viaje al pasado.

Este año, la representación de esta histórica batalla se celebrará el sábado 30 de mayo. La jornada arrancará por la mañana, a las 11:00 horas, con la apertura del mercado artesano, y a lo largo del día se sucederán diferentes talleres, actividades y animación musical.

A la hora de comer habrá una zona de restauración y una carpa habilitada en el área del campamento francés.

Ya por la tarde continuarán los talleres de artesanía, las exhibiciones de lucha con espadas, los espectáculos de calle y, como gran plato fuerte de la jornada, la representación de la batalla, prevista para las 20:30 horas.

En ese momento se recreará lo ocurrido el 2 de marzo de 1809, cuando unos 300 gallegos liderados por el Capitán Cachamuiña se enfrentaron a mil soldados del ejército de Napoleón, resultando victoriosos.

Como broche de oro, la fiesta histórica de A Batalla cerrará con una gran cena en la zona del campamento francés y un concierto a cargo del grupo Feitizo de Pau.