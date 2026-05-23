El refugio termal favorito de Luis Zahera: un oasis de relajación y desconexión con aguas a 40º

Si algo está claro es que Galicia es un auténtico paraíso termal, y dentro de ella, Ourense se ha ganado con razón el título de "Capital Termal de Galicia". La provincia alberga algunos de los mejores refugios termales de España, por lo que no resulta extraño que numerosas celebridades elijan sus aguas para desconectar y relajarse.

Uno de esos rostros conocidos es el actor gallego Luis Zahera. En alguna ocasión se le ha visto disfrutando de distintas termas ourensanas, como las de las Termas de Prexigueiro. Sin embargo, durante el verano de 2025, mientras daba el pregón de las fiestas de Ourense, confesó que siente una especial debilidad por las Termas do Muíño, de las que aseguró ser un "fanático".

El refugio termal de Galicia favorito de Luis Zahera

Termas de O Muíño da Veiga Concello de Ourense

Mientras reproducía su pregón en las fiestas de Ourense, Luis Zahera se declaró un verdadero fanático de las termas do Muíño da Veiga. Y no es para menos, porque este lugar es un completo oasis de paz, desconexión y relajación.

Las Termas do Muíño son uno de los espacios termales más singulares de la ciudad de Ourense. Situadas a orillas del río Miño, forman parte del conocido Paseo Termal y ofrecen un entorno natural donde el agua caliente y el paisaje se mezclan para crear una experiencia de relax única.

Su nombre procede de un antiguo molino de madera restaurado que se encuentra junto al recinto y que conserva la esencia tradicional de la zona.

El complejo está compuesto por cinco piscinas al aire libre de diferentes tamaños: un vaso principal de 200 m2, un segundo de 130 m2 y otros dos más pequeños de 55 y 45 m2, además de un vaso de agua fría que permite alternar temperaturas y potenciar la sensación de bienestar.

Muíño da Veiga Concello de Ourense

Las aguas termales emergen de varias surgencias naturales a temperaturas muy elevadas, entre 65 y 72 grados, aunque el agua de baño se mantiene alrededor de los 40 grados para garantizar la comodidad de todas las personas que visitan este paraíso.

Las aguas de Muíño da Veiga poseen una composición mineral de baja mineralización y carácter alcalino. Son bicarbonatadas-sódicas, fluoradas y silicatadas, propiedades que tradicionalmente se relacionan con beneficios para la piel y la relajación muscular.

Además, el recinto cuenta con vestuarios, aseos y taquillas para facilitar y mejorar la estancia de los usuarios, con el fin de que la experiencia sea lo más perfecta posible.

Cómo llegar a las Termas do Muíño

Termas Muíño da Veiga Concello de Ourense

El acceso a las termas de Muíño da Veiga es exclusivamente peatonal y se sitúan junto al río Miño, en Ourense, a 5 km del centro de la ciudad. Están cerca de otras zonas termales como Outariz y A Chavasqueira.

El aparcamiento más próximo se encuentra en la orilla opuesta del río, en Reza-Outariz, a unos 1.300 metros, por lo que es necesario continuar a pie desde allí.

También se puede llegar usando la línea 5 de autobús, que termina en esa misma zona de estacionamiento, obligando igualmente a un breve paseo hasta las termas.