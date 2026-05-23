El municipio medieval perfecto para una escapada junto al mar y comer una mariscada exquisita

Galicia está repleta de muchos municipios que, además de contar con una gran belleza, también tienen una gran historia que los acompaña desde hace siglos y por la que son tan especiales.

Uno de ellos es Marín (Pontevedra), un destino con mucha historia, gastronomía exquisita, tradición marinera y paisajes espectaculares. Situado en pleno corazón de las Rías Baixas, alberga un puerto pesquero y playas preciosas, además de petroglifos, castros y dólmenes, con los que podrás viajar miles de años atrás.

Su casco histórico medieval y su tradición marinera

Casco histórico de Marín turismo.gal

Marín es una villa gallega donde el casco histórico conserva el ambiente de un antiguo núcleo marinero "desde la época medieval hasta el crecimiento portuario y militar moderno", indican desde Turismo de Marín.

Sus calles estrechas, como Real o Echegaray, y plazas como la Plaza del Reloj o la Plaza de Abastos reflejan la vida cotidiana de esta localidad ligada al mar. La Alameda y sus concurridos jardines también merecen una visita.

Entre su patrimonio destaca la Iglesia de Santa María de Ardán, un edificio de carácter ecléctico con una gran mezcla de diferentes estilos constructivos, o la iglesia de Santa María do Porto, del siglo XVIII. También el Templo Vello, uno de los edificios religiosos más antiguos de Marín y que está dedicado a Nuestra Señora de Oseira.

Marín ha sido históricamente un punto clave de actividad pesquera y naval, algo que todavía se percibe en su ambiente, su gastronomía y su cultura popular. Su casco urbano mantiene un carácter vivo, con terrazas, comercio local y un fuerte vínculo con la ría de Pontevedra.

Los petroglifos de Mogor y el Castro da Subidá

Petroglifos de Mogor turismo.gal

Uno de los mayores tesoros arqueológicos de Marín son los petroglifos de Mogor o "laberintos de Mogor". Se trata de varias rocas con grabados circulares y formas complejas realizadas en la prehistoria. La técnica utilizada para grabarlos consistía en desgastar la capa superficial de la roca.

Son tres grandes rocas (Pedra dos Mouros, Pedra dos Campiños y Pedra do Labirinto) con siete composiciones circulares que te permiten introducirte en el mundo del arte rupestre.

Castro da Subidá turismoriasbaixas.com

Muy cerca se encuentra el Castro de Subidá, un antiguo asentamiento castrexo de más de 3 hectáreas, con doble muralla y vestigios de viviendas romanizadas. Su ubicación estratégica e sun ejemplo de su importancia tanto defensiva como de control del territorio y del comercio marítimo.

Paisajes y gastronomía de ensueño

Playa do Santo, en Marín. L. A.

Marín combina naturaleza, mar y montaña en un entorno privilegiado. Sus playas de aguas limpias y arena fina, como Mogor, Aguete o Portocelo, son uno de sus principales atractivos, por lo que no puedes perderte ninguno de ellos.

Además, cuenta con varios miradores y rutas de senderismo en las que disfrutar de vistas espectaculares sobre la ría de Pontevedra y su paisaje verde característico. Una idea perfecta es hacer la 'Ruta de los Cinco Miradores', un itinerario circular de alrededor de 10 kilómetros y de baja dificultad.

La gastronomía es otro de los grandes pilares del municipio. Destacan los productos del mar como mejillones, nécoras, centollos o pescados frescos de la ría, preparados de forma tradicional y perfectos para degustar en una mariscada excepcional.