La playa paradisíaca de aguas turquesas en una isla con 0 habitantes: "Ideal para practicar snorkel"

El verano está cada vez más cerca, y muchas familias, parejas y grupos de amigos ya están cerrando las vacaciones de 2026. Galicia volverá a ser, un año más, uno de los destinos preferidos por muchos de ellos.

Para quienes busquen playas de aguas azul turquesa y arena fina y blanca sin salir de la Península, Galicia ofrece algunos de los enclaves más sorprendentes. Eso sí, sus aguas frías solo son aptas para los más valientes.

Uno de los mejores tesoros guardados

Entre los destinos más populares en Galicia, las Islas Cíes se consolidan como el gran referente del verano. De hecho, a día de hoy, más de 23.400 personas tienen ya tramitada su autorización para viajar a partir del 15 de mayo.

La playa de Rodas es la más famosa, pero en este archipiélago existe otro rincón de aguas cristalinas ideal para practicar snorkel que merece una mención especial: la playa de Nosa Señora, uno de los mejores tesoros guardados.

Ubicada en la isla de Monteagudo, la playa de Nosa Señora es un pequeño arenal de unos 140 metros de longitud, resguardado del viento del norte y con zonas de sombra en sus inmediaciones, perfectas para descansar o hacer un picnic.

Este enclave salvaje se encuentra encajado entre suaves acantilados y cuenta con numerosos afloramientos rocosos, además de un cordón dunar bien conservado en la parte posterior.

Playa de Nosa Señora, en las Islas Cíes Shutterstock

La única forma de acceder a esta cala escondida es por mar, y desde el muelle de las Islas Cíes hasta ella hay una distancia aproximada de 1,2 km. Para llegar, basta con tomar el sendero principal en dirección a Figueiras y Rodas y, antes de alcanzar el Lago dos Nenos, desviarse por el camino señalizado hacia la playa de Nosa Señora.

En líneas generales, el recorrido es sencillo, aunque se recomienda llevar calzado cómodo, ya que el trayecto incluye algunas cuestas y una rampa de madera de pendiente media que finaliza en escalones de piedra, que pueden resultar resbaladizos.

Ya en la playa de Nosa Señora, el visitante se encuentra con un entorno natural de gran belleza, con aguas de color azul turquesa que invitan a descubrir el fondo marino practicando snorkel, aunque solo apto para los más valientes que se atreven a bañarse.

Y es que en las Islas Cíes el baño puede convertirse en todo un reto. Sus aguas registran habitualmente temperaturas muy bajas, que oscilan entre los 15 y 17ºC.

Aun así, nadie duda de que se trata de un auténtico paraíso natural. En el caso concreto de la playa de Nosa Señora, algunos visitantes destacan su belleza y aspecto casi virgen, describiéndola como "una de las más bonitas de la zona".