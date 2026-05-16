El refugio costero donde Marta Sánchez vivió los veranos de su infancia: aguas cristalinas y marisco exquisito

Galicia es un refugio de tranquilidad y desconexión para muchos famosos, tanto nacionales como internacionales, que buscan alejarse de los focos de Madrid e incluso Hollywood.

Atraídos por la gastronomía, los paisajes y el carácter afable de su gente, numerosos rostros conocidos, como Marta Sánchez, han convertido Galicia en un lugar de referencia y descanso.

Una playa de arena fina y blanca, y uno de los mejores puertos deportivos

Playa Sanxenxo Silgar Restaurante Las Colinas

La artista conoce muy bien la comunidad gallega, ya que veraneó con su familia en Sanxenxo (Pontevedra) desde los 3 hasta los 18 años, forjando así un vínculo especial con este destino.

Los abuelos de Marta tenían un apartamento en una zona residencial de Sanxenxo donde la familia se hospedaba. En esta villa marinera guarda grandes recuerdos, desde las salidas con amigos a las discotecas de la zona hasta los paseos con su madre por la playa de Silgar.

Precisamente, la playa de Silgar es el arenal más famoso y céntrico de Sanxenxo. Con unos 750 metros de arena blanca y fina, está bordeada por un concurrido paseo marítimo con numerosos servicios y restaurantes.

Su orientación con respecto al poniente y su situación abrigada la convierten en una de las playas más cálidas de la zona. Además, las buenísimas condiciones de la playa, con aguas cristalinas, la hacen merecedora de ondear la Bandera Azul.

La villa costera alberga un destacado puerto deportivo, por donde Marta Sánchez paseó en su última visita de la mano de RTVE, conocido como la "Marbella gallega" y considerado como uno de los mejores de la Península ibérica.

Cada año, este lugar recibe las visitas de personas de gran importancia a nivel nacional e internacional.

Portonovo, una animada parada imprescindible

La cantante de Colgando en tus manos, Desesperada y De mujer a mujer, entre otros éxitos, recuerda con especial cariño sus salidas nocturnas.

Canela fue uno de los locales de moda en Portonovo durante los años 80. También destacó Zoo, un lugar emblemático de la movida de Sanxenxo que, con su estilo puramente mediterráneo, se convirtió en un punto de encuentro imprescindible de la época.

Otros atractivos de Sanxenxo

Pulpo á feira Restaurante Las Colinas

La gastronomía es uno de los grandes protagonistas de Sanxenxo, ya que tanto la ría de Pontevedra como la ría de Arousa son auténticos paraísos para los amantes del pescado y del marisco.

En este sentido, la villa costera cuenta con una amplia y variada oferta de restaurantes.

Para disfrutar de las vistas, el Mirador de A Granxa ofrece una increíble panorámica de la zona. Se puede acceder a través de la carretera PO-308, en dirección Pontevedra, recorriendo apenas 5 kilómetros desde el centro de Sanxenxo.

Además, más allá de sus playas, el municipio también cuenta con rutas de senderismo para disfrutar del entorno natural. Uno de los senderos más recomendables es el que va desde el Paseo de Paxariñas hasta la playa de Montalvo.

El recorrido se puede ampliar hasta la playa de Majo, dando lugar a un trayecto de aproximadamente 6 kilómetros que lleva al visitante a través de diferentes playas y varios chiringuitos donde tomar un refrigerio.