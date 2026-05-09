El paraíso existe: la playa secreta en Galicia de arena fina y aguas transparentes en plena naturaleza

Galicia es un auténtico paraíso gastronómico, cultural, histórico y también paisajístico. No importa qué zona de la región visites, porque siempre encontrarás un rincón capaz de dejarte sin palabras y sorprenderte profundamente.

Las Rías Baixas están repletas de playas que parecen sacadas de un cuento. Entre ellas se esconden arenales ocultos entre bosques que muchos desconocen y que solo disfrutan quienes tienen la suerte de vivir cerca. Un ejemplo de ello es una playa de Cangas de Morrazo (Pontevedra), una absoluta maravilla.

Una cala de arena fina y aguas transparentes

Playa de Lagoelas, parroquia de Aldán, en Cangas (Pontevedra) Turismo Rías Baixas

Hablamos de la playa de Lagoelas, situada en la parroquia de Aldán, en el municipio de Cangas. Es uno de esos rincones que sorprenden a cualquiera, porque es un auténtico oasis de paz, rodeado de naturaleza y completamente alejado del bullicio urbano.

Este pequeño arenal, de apenas 100 metros de longitud y unos 12 metros de ancho, destaca por la intimidad que aporta y por estar ubicado en un entorno completamente natural.

Rodeada de vegetación autóctona y resguardada entre formaciones rocosas, ofrece una experiencia diferente a la de las playas más concurridas de las Rías Baixas. Su acceso, únicamente peatonal, ya es un avance de lo que te vas a encontrar: tranquilidad, sin ruido y donde el protagonismo lo tiene el sonido del mar.

La arena, blanca y fina, contrasta con el intenso color turquesa del agua, que invita a darse un buen baño refrescante. El oleaje suele ser moderado, lo que la convierte en un lugar agradable tanto para relajarse en la orilla como para disfrutar de ciertos deportes acuáticos, como paddle surf, entre otros.

Agua cristalina de la playa de Lagoelas Shutterstock

No cuenta con servicios, y precisamente en ello reside parte de su encanto. No hay duchas, chiringuitos ni grandes infraestructuras, por lo que si decides visitar este paraíso debes ir bien preparado. Esto puede parecer una desventaja, pero gracias a ello el paisaje conserva su verdadera esencia.

Es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, ya que puedes hacer pequeñas caminatas por la costa. También puedes hacer un pequeño picnic, eso sí, dejando todo recogido, o simplemente tumbarte a contemplar el horizonte y vivir el momento.

Más que una playa al uso, podría decirse que Lagoelas es un pequeño refugio natural. Un lugar donde desconectar de la rutina y reconectar con el entorno, ideal de los que priman la calma y la belleza.