Confirmado: Renfe pone a la venta los billetes por 45 euros para hacer la ruta de la Ribeira Sacra río Miño

Renfe ya ha sacado a la venta los billetes para los Trenes Turísticos de la ruta Ribeira Sacra río Miño. Es la ocasión perfecta para visitar uno de los lugares más bonitos y emblemáticos de Galicia, además de visitar un monasterio, una bodega y hasta disfrutar de un viaje en catamarán.

Por ahora, la fecha que ya está disponible es la del 13 de junio, mientras que la del 5 y 26 de septiembre saldrán a la venta muy pronto. Te contamos cómo es el itinerario de esta ruta, así como precios y posibilidades de cancelación.

Ruta Ribeira Sacra río Miño

Si te apetece descubrir la Ribeira Sacra, esta ruta es una opción perfecta. A lo largo del día observarás patrimonio increíble, la naturaleza más verde y la gastronomía más exquisita.

La experiencia arranca con una visita al Monasterio de las Bernardas de Pantón, donde además de conocer el lugar podrás adquirir su repostería artesanal.

Después, el recorrido sigue en el Ecomuseo Arxeriz, un espacio muy completo que mezcla la etnografía, la historia y la naturaleza de la Ribeira Sacra. Ya por la tarde, toca relajarse con un paseo en catamarán desde Belesar, navegando por el Miño entre paisajes espectaculares.

El broche final lo pone la visita a la bodega Vía Romana, una casa solariega del siglo XVI, donde descubrirás la viticultura y podrás degustar sus vinos.

El precio es de 45 euros para los adultos, mientras que los menores de 14 años tienen un precio reducido de 20 euros y los menores de cuatro tienen billete gratis. Además, hay un descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

Puedes anular tu billete hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista del tren, con una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver en concepto de gastos de anulación. Superado este período no podrás anular tu viaje.

El inicio de la ruta comienza a las 09:28 horas con salida del tren desde Ourense, hasta su llegada a las 21:03 horas. Además, hay acercamiento en tren desde Vigo (07:32-21:57 horas) y desde Santiago de Compostela (08:30-21:57 horas) ida y vuelta, para aquellos que lo necesiten. Este es el itinerario a seguir: