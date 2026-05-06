La playa de aguas turquesas que recuerda al Caribe y estrena Bandera Azul este 2026: ideal para verano

El verano está a la vuelta de la esquina y, aunque muchas personas optan por destinos exóticos como Maldivas y Sri Lanka, lo cierto es que Galicia tiene todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones de lujo.

En el noroeste de la Península ibérica, Galicia presume de contar con una de las costas más extensas y variadas de España. Desde arenales vírgenes hasta calas escondidas, ofrece opciones para todos los gustos.

Aguas cristalinas, arena fina y blanca, y una tranquilidad total

Galicia tendrá este 2026 un total de 118 playas galardonadas con la Bandera Azul, entre ellas 10 nuevos distintivos. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la playa de aguas turquesas de Pampaído.

Sanxenxo es uno de los principales destinos vacacionales de la comunidad, y no es de extrañar. Este municipio ofrece una amplia propuesta de ocio y turismo durante la temporada estival, con playas de distintos tamaños donde relajarse y disfrutar del entorno.

Aunque las playas de Silgar y Area de Agra son dos de las más populares de la zona, Pampaído merece también una visita este verano 2026 por varias razones: es muy tranquila, sus aguas transparentes permiten observar el fondo marino con todo lujo de detalles y se encuentra a un paso del centro de Sanxenxo.

Playa de Pampaído, en Sanxenxo (Pontevedra) Turismo de Galicia

La playa de Pampaído cuenta con una extensión aproximada de 60 metros y está limitada en ambos extremos por zonas rocosas en la orilla y arbolado de eucaliptos. Es de arena fina y en la orilla un poco más gruesa con conchas y piedras pulidas.

Para aquellos vecinos y turistas que busquen un entorno tranquilo, Pampaído es perfecta. No es muy frecuentada por bañistas foráneos y, además, está recogida, abrigada de los vientos y corrientes.

Cómo llegar a la playa de Pampaído

La playa de Pampaído está situada cerca del mirador de A Granxa, en la parroquia de Dorrón. Para llegar, basta con tomar la carretera comarcal C-550 y descender por una rampa situada en el margen izquierdo del arenal.

Esta dispone de acceso para personas con discapacidad y una zona de explanada para el estacionamiento de vehículos. Además, a escasos 800 metros existe una zona con hoteles, pastelerías y establecimientos de restauración.

10 nuevas playas con Bandera Azul

En total, Galicia contará este año con 118 playas galardonadas, una cifra que asciende a 219 distintivos si se incluyen también áreas portuarias, instalaciones para visitantes y senderos.

De este modo, y con diez distinciones más que el año anterior, Galicia concentra casi cada una de cada siete banderas concedidas en España. Estas son las nuevas incorporaciones de 2026:

A Coruña

Playa de Ponzos, en Ferrol. Recupera la Bandera Azul

Playa de A Concha, en Ortigueira. Recupera la Bandera Azul

Playa de Morouzos, en Ortigueira. Recupera la Bandera Azul

Playa de Niñóns, en Ponteceso. Nueva Bandera Azul

Playa de Coroso, en Ribeira. Recupera la Bandera Azul

Pontevedra

Playa de Loira, en Marín. Recupera la Bandera Azul

Playa de O Laño, en Poio. Nueva Bandera Azul

Playa de Pampaído, en Sanxenxo. Nueva Bandera Azul

Lugo

Playa de Pasadas, en Barreiros. Recupera la Bandera Azul

Ourense