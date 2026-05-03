El puente romano más grande de Galicia: del siglo I d.C. y junto a unas termas históricas

Galicia tiene un importante legado romano, destacando monumentos como la Muralla de Lugo y la Torre de Hércules de A Coruña, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este pasado romano abarca, además, una destacada tradición termal y construcciones de gran envergadura como el Puente Romano de Ourense, también llamado Puente Mayor.

Una de las mayores obras de la arquitectura vial

Puente romano de Ourense. Shutterstock

Ourense es una provincia que combina el patrimonio natural y el monumental. Sin ir más lejos, la ciudad de As Burgas concentra grandes atractivos, entre los que se incluye una de las mayores obras de la arquitectura vial.

Para hablar de los orígenes del Puente Romano de Ourense o Puente Mayor nos tenemos que remontar al siglo I. d.C., cuando se construyó esta infraestructura como paso estratégico para salvar el río Miño.

Levantado durante la época del emperador Augusto, fue durante siglos el único puente para cruzar el Miño en Ourense. Además, formaba parte de una vía secundaria que comunicaba con la vía XVIII (el camino Bracara-Asturica).

No obstante, lo que hoy en día vemos es una reconstrucción del siglo XIII, consolidada en el siglo XVII. De hecho, solo conserva siete arcos de los once primitivos.

Desde el punto de vista estructural, el puente tiene 370 metros de longitud y un arco central de 43 metros de ancho por 38 de altura sobre el nivel medio del agua, lo que lo convierte en el mayor vano de todos los puentes romanos de piedra.

Supera en más de un metro de la de San Martiño de Aosta, en el noroeste de Italia, con 36,6 metros, e igualando al mayor puente conocido de los hechos en madera por los romanos, el de Trajano sobre el Danubio.

La importancia del Puente Romano de Ourense es tal que aparece representado en el escudo de la ciudad y convive con otras infraestructuras más recientes, como el Puente Nuevo y el Puente del Milenio, además de otros viaductos y pasos sobre el Miño.

Estos son los complejos termales gratuitos en Ourense

Termas de O Muíño da Veiga Concello de Ourense

A unos minutos caminando del puente se conserva otro legado vivo de la época romana: el termalismo. La fuente termal de As Burgas, nombre por el que se conoce a la ciudad, es un lugar de visita obligada.

La zona se divide tradicionalmente en tres espacios: la fuente monumental o Burga de Abaixo (s. XIX), la explanada central, donde se encuentra la piscina termal (cerrada desde 2020), y la Burga de Arriba (s. XVII).

Un paseo en la zona superior permite disfrutar de los restos arqueológicos aquí encontrados, donde destaca una piscina-santuario del siglo I d.C., y conecta directamente con el centro de interpretación arqueológico-termal.

Para disfrutar de las propiedades mineromedicinales del agua, la zona termal más cercana a la ciudad es la de A Chavasqueira. Las aguas de este espacio son hipertermales y su temperatura media ronda los 40ºC, lo que ofrece múltiples beneficios para la salud.

El acceso es gratuito, aunque existe un aforo limitado.

También son de acceso libre las termas de Outariz y Burga de Canedo, al igual que las de Muíño da Veiga, situadas a pie de un antiguo molino a orillas del Miño y con un total de cinco piscinas, una de ellas de 200 metros cuadrados (m2).