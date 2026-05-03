El pueblo marinero que puedes recorrer a pie con una ruta sencilla: playas escondidas y zonas para observar aves

Galicia es el destino perfecto para los amantes del senderismo, ya que en cualquiera de sus provincias se pueden encontrar rutas de todos los gustos, estilos y niveles de dificultad.

Costeras o de interior, sencillas o más exigentes, con un profundo valor histórico y paisajístico... las sendas gallegas son únicas e inigualables. Por este motivo, Galicia cuenta con 72 rutas reconocidas como Sendero Azul, liderando la clasificación a nivel nacional.

Nueva ruta reconocida como 'Sendero Azul' en la provincia de Pontevedra

Playa de O Bao, en A Illa de Arousa (Pontevedra) turismoriasbaixas.com

Hablamos de la Senda Perimetral Bao-Xastelas, situada en la zona sureste de A Illa de Arousa, una de las rutas litorales más atractivas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza atlántica en estado puro.

Este recorrido conecta la playa de O Bao con el Espacio Natural do Carreirón, creando un itinerario que combina paisajes costeros, biodiversidad y tranquilidad. Su longitud es de algo menos de 2,5 kilómetros y en unos 45 minutos la tendrás finalizada.

El punto de partida, la playa de O Bao, destaca por su singular composición de cantos rodados y sus aguas limpias y transparentes, perfecta para un baño bien refrescante. Desde allí, el sendero avanza bordeando la costa, descubriendo diferentes playas a lo largo del trayecto y ofreciendo unas vistas espectaculares.

Algunos de estos arenales presentan formas de media luna, mientras que otros son más abiertos y completos, cada uno con características propias que enriquecen el trayecto y su belleza.

Senda Perimetral Bao-Xastelas Turismo Rías Baixas

A medida que se avanza, el entorno cambia y da paso a ecosistemas de gran valor ecológico. Las marismas, los arenales y las zonas rocosas conforman un mosaico natural donde maravillarte a cada paso que das.

Gracias a esta diversidad, la senda es un lugar privilegiado para la observación de flora y fauna, especialmente aves, ya que el cercano Espacio Natural do Carreirón es un importante punto de paso para especies migratorias.

Además de su riqueza paisajística, es una senda accesible para todo tipo de personas. Su trazado es cómodo y es de poca dificultad, lo que lo hace ideal tanto para paseos más relajados como para actividades al aire libre en familia.

Parque Natural do Carreirón

Vista aérea de Punta Carreirón Mancomunidade do Salnés

El último punto de la Senda Perimetral Bao-Xastelas es el Parque Natural do Carreirón, situado en el sur de A Illa de Arousa. Se trata de una zona protegida de pequeño tamaño (aproximadamente 1,3 kilómetros cuadrados), que destaca por su valor ecológico al formar parte de una zona ZEPA y ser de gran importancia para la observación de aves, especialmente migratorias.

En él se combinan distintos ecosistemas como dunas, marismas, pinares, matorral y zonas de costa. Dentro del parque hay varias playas y calas y se puede recorrer a pie mediante una ruta sencilla de unos 4 kilómetros.