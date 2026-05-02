El pueblo español con un megacomplejo termal de 3 piscinas a más de 40ºC, ideal para reducir el estrés

El termalismo ocupa un lugar destacado en la oferta turística gallega actual, ya que turismo termal permite atraer visitantes durante todo el año, no solo en temporada alta.

Ourense es conocida como la capital termal de Galicia, marcada por la presencia de un gran número de manantiales, pozas y piscinas naturales. Sin embargo, hay otros lugares de la región que también cuentan con termas.

3 termas de agua caliente a más de 40ºC

Termas de Salvaterra de Miño Concello de Salvaterra de Miño

En la provincia de Pontevedra, Salvaterra do Miño alberga un megacomplejo termal de cuatro piscinas de diferentes tamaños, de las cuales tres son de agua caliente y una de agua fría.

El Espacio Termal Teáns-Oleiros está considerado el mayor conjunto de termas al aire libre de toda Galicia. El recinto se organiza en varias piscinas e instalaciones que permiten al visitante disfrutar de una experiencia cómoda y relajante.

Las aguas brotan a más de 40ºC desde el subsuelo desde las márgenes del río Miño y resultan útiles en procesos respiratorios y dermatológicos, por la acción de sus aguas sulfuradas.

También resultan especialmente beneficiosas para combatir enfermedades respiratorias y digestivas gracias al efecto de sus aguas cloruradas y sulfatadas, respectivamente.

En el Espacio Termal de Teáns-Oleiros, los visitantes pueden disfrutar de tres vasos de agua caliente, con superficies de entre 118 y 143 metros cuadrados, una temperatura superior a los 40ºC y una profundidad de 60 centímetros.

El cuarto vaso, de agua fría, está indicado para realizar contrastes y potenciar sus efectos terapéuticos, potenciando la circulación sanguínea, reduciendo la inflamación muscular y fortaleciendo el sistema inmunológico.

El acceso, permitido a personas mayores de 10 años, tiene un precio de 4 euros por persona y el horario de apertura es de 09:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas (de junio a septiembre) y de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas (de octubre a mayo).

Dicho espacio termal permanece cerrado lunes y martes por labores de mantenimiento.

Las instalaciones cuentan, además, con taquillas, vestuarios y zona verde con hamacas de cemento. Es obligatorio traer consigo toalla, chanclas y ropa de baño adecuada. El uso máximo de las instalaciones es de 2 horas.

Ubicado a la orilla del río Miño, en la frontera de Galicia con Portugal, este megacomplejo termal al aire libre ha logrado captar la atención de National Geographic. "Un oasis de calma", asegura la revista de viajes en un artículo.

El parque más grande de Galicia

Parque A Canuda Concello de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño alberga también el parque más grande de Galicia, un espacio ideal para pasear tras un relajante baño termal. A Canuda es un maravilloso jardín botánico de 20.000 metros cuadrados (m2), con un lago, un anfiteatro, piscinas y pistas deportivas.

Desde dicho parque parten varias rutas de senderismo que discurren, paralelamente, a orillas de los ríos Miño y Tea.