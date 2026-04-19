Confirmado: viaje gratis a las islas Cíes el domingo 3 de mayo para disfrutar en familia

El archipiélago de Cíes, compuesto por las islas de Monteagudo, Faro y San Martiño, es considerado uno de los principales destinos naturales y turísticos del norte de España.

Se encuentra en la provincia de Pontevedra y forma parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas. Para visitarlo, es necesario solicitar autorización y comprar el billete de barco.

Así puedes viajar gratis a las islas Cíes el próximo 3 de mayo

Ahora que los días son más largos y las temperaturas más suaves, una escapada a las islas Cíes es el plan perfecto para el fin de semana, y precisamente el próximo 3 de mayo será gratis.

El primer domingo de mayo es una fecha marcada en rojo en el calendario. En España se celebra el Día de la Madre y, al no tener una fecha fija, este año cae el 3 de mayo.

Flores, un desayuno en la cama o un libro personalizado son algunos de los regalos más habituales; este año, además, se suma un viaje gratis a uno de los destinos más populares del verano gallego.

Con motivo del Día de la Madre, Piratas de Nabia ha anunciado una promoción especial para el domingo 3 de mayo, válida en cuatro de sus rutas más emblemáticas: islas Cíes, isla de Ons, isla de San Simón y la Ruta del Mejillón.

"Por un día, todas las madres podrán disfrutar de un viaje sin coste en nuestras rutas, rodeadas de naturaleza, gastronomía gallega y los paisajes más impresionantes de las Rías Baixas", señala Piratas de Nabia en un comunicado.

La promoción está pensada para disfrutar en familia, pero con un requisito: "el viaje debe incluir al menos dos adultos (uno de ellos la madre homenajeada) y un hijo".

Las rutas incluidas en la promoción son: islas Cíes e isla de Ons con ruta guiada, excursión cultural por la histórica isla de San Simón y Ruta del Mejillón con degustación incluida.

"Cada ruta ofrece paisajes espectaculares, aire puro, historia, cultura y momentos únicos para compartir en familia".

Cómo conseguir billetes gratuitos

Para participar en la promoción basta con comprar los billetes de los acompañantes (excepto el de mamá) en la página web de Piratas de Nabia o llamando al número de teléfono 986 32 00 48.

A continuación, se deberá solicitar el billete gratuito enviando un correo electrónico a atencionalcliente@piratasdenabia.com, indicando: nombre y apellidos de la madre, fecha de nacimiento, DNI y referencia de los billetes comprados.

Una vez completado este paso, la naviera enviará el billete a coste cero por email.