El pueblo español con un castillo del siglo XI donde se dice que se crio el rey Alfonso X el Sabio

Galicia es un auténtico museo al aire libre que fusiona pueblos llenos de historia, naturaleza desbordante y una escarpada costa. La lista de atractivos incluye también un inmenso patrimonio defensivo, con decenas de fortalezas, castillos y torres medievales.

Entre las fortalezas más destacadas que se pueden visitar en Galicia están los castillos de Soutomaior (Pontevedra), de Pambre (Lugo) y de San Antón (A Coruña). Quizás algo desconocido, el castillo de Maceda (Ourense) merece también una visita.

Próximo a los Cañones del Sil y otros lugares de interés

Exteriores del Castillo de Maceda Turismo de Galicia

Ubicado en el municipio de Maceda, la fortaleza homónima hunde sus raíces en el siglo XII cuando el castillo fue dado a doña María Fernández, hija en segundas nupcias del Conde de Traba con don Juan Ares de Novoa de Ribadavia, de donde surge la rama de los Novoa.

El morador más ilustre del Castillo de Maceda fue el hijo del rey Fernando II y de Beatriz de Suabia: Alfonso X el Sabio, quien vivió en Maceda hasta los once años junto a su abuelo, García Fernández, célebre compositor de las famosas Cántigas a Santa María, y de la esposa de este, Mayor Arias.

"En Maceda no albergan dudas de que sus tierras y su castillo fueron el destino de la comitiva que acompañó al heredero al trono y dan por seguro que el futuro Alfonso X, que pasaría a la historia con el sobrenombre de El Sabio, vivió en su fortaleza hasta la edad de 11 años", señala Turismo de Galicia.

Al igual que muchas otras fortalezas, el Castillo de Maceda sirvió de escenario de los enfrentamientos de las Revueltas Irmandiñas, ocurridas entre los años 1467 y 1469. Ya en la Edad Moderna, fue elegido para establecer un mercado, convirtiéndolo en la Feira do Vinte.

Para estas fechas nació el navegante João da Nova, alcalde de Lisboa de 1496 a 1501 y descubridor, entre otras, de las islas de Ascensión, Santa Helena y Ceilán.

Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1949, la fortaleza de Maceda es hoy en día un alojamiento hotelero ideal para descansar y próxima a varios puntos de interés, como los Cañones del Sil, la Sierra de San Mamede o los Baños de Molgas.

Suite del Hotel Monumento Castillo de Maceda

El hotel dispone de un total de seis estancias, todas ellas equipadas con baño, televisión y una balconada desde donde respirar aire puro. Además, cuenta con un salón principal y un comedor con chimenea para la celebración de banquetes y eventos.

Por ahora está cerrado temporalmente, aunque es posible visitar los alrededores del castillo y sumergirse en la historia y la magia que lo rodean.