El pueblo español Conjunto Histórico-Artístico donde comer genial: con hórreos que miran al mar y playas de ensueño

En Galicia hay un sinfín de pueblos que son una absoluta maravilla. Algunos son menos conocidos, mientras que otros se han ganado a pulso su popularidad, llegando a estar en varias listas de los pueblos más bonitos de España. No podíamos estar hablando de otro que no fuera Combarro (Pontevedra).

Combarro, parroquia del municipio de Poio, es el pueblo más antiguo de Pontevedra, uno de los más bonitos de todo el país y uno de los que mejor ha conservado su arquitectura histórica. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1972, su historia está ligada al monasterio de San Xoán de Poio desde el S. XII.

Conjunto Histórico-Artístico de Combarro

Vista de los hórreos de Combarro (Pontevedra) Shutterstock

Combarro fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972. Su origen se remonta al siglo XVIII, lo que explica el gran carácter histórico de su casco antiguo. Es uno de los ejemplos mejor conservados del patrimonio tradicional de las Rías Baixas y de toda Galicia.

El núcleo se organiza en torno a la calle de San Roque, eje principal empedrado donde se concentran viviendas, plazas y elementos singulares como cruceiros e iglesias.

Las casas marineras son uno de sus rasgos más representativos: pequeñas, adosadas y orientadas al mar, con una planta baja destinada al almacén de aperos de pesca o labranza, y un piso superior con balcones que dominan la ría.

Estos balcones, tradicionalmente de madera, hierro o piedra, solían pintarse con restos de pintura de barcos, dando una imagen colorida y muy peculiar al conjunto.

Parroquia de Combarro. Shutterstock

Uno de los elementos más icónicos de Combarro son los hórreos, construcciones elevadas sobre pilares para proteger el grano de la humedad y los roedores. Se conservan alrededor de 60, muchos de ellos alineados junto a la costa, combinando piedra y madera y conocidos como "palleiras".

Cruceiro de Combarro Shutterstock

A todo esto hay que sumar varios cruceiros de granito, erigidos entre los siglos XVIII y XX. Algunos destacan por su valor artístico, como el de la Praza da Fonte (1771) o el de San Roque (1802), y algunos incorporan "pousadoiros", mesas de piedra utilizadas para colocar los ataúdes en los funerales.

A Praia do Padrón, un paraíso

Praia do Padrón con marea baja (Combarro) Shutterstock

La praia do Padrón es un pequeño arenal urbano de arena oscura y aguas tranquilas, ubicado junto a la ría de Pontevedra. Su principal atractivo es el entorno que la rodea y las vistas que ofrece.

Se puede acceder fácilmente desde la Praza da Fonte, y en marea baja permite pasear por la arena y contemplar una panorámica privilegiada de los hórreos de Combarro, mientras los trabajadores del mar hacen sus labores de marisqueo.

Es un lugar poco concurrido pese al gran turismo que recibe esta parroquia, por lo que es ideal para disfrutar del paisaje y, simplemente, admirarlo.

La gastronomía basada en productos del mar

Zamburiñas O Bocoi

Combarro también destaca por su cocina tradicional ligada al mar, basada en productos frescos de la ría y en recetas típicas gallegas. En sus restaurantes es habitual encontrar mariscos y pescados de gran calidad.

Entre los platos más representativos están el pulpo a la gallega, las zamburiñas a la plancha, las almejas a la marinera, los percebes y los mejillones al vapor. A esto se suman diferentes acompañamientos que elevan la experiencia gastronómica al máximo nivel.