El refugio termal que Omar Montes elige para desconectar: aguas que emanan a 60ºC y entrada gratuita

El termalismo es uno de los principales reclamos turísticos de Ourense. Conocida como "la Capital Termal de Galicia", la ciudad de As Burgas posee una riqueza milenaria con numerosos manantiales de aguas mineromedicinales.

Famosos como Luis Zahera y Omar Montes se han dejado ver disfrutando de los beneficios de estas aguas. Precisamente, el cantante de éxitos como La sevillana y Alocao acudió acompañado del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

Un espacio gratuito para relajarse y desconectar

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el cantante Omar Montes en las piscinas termales de Outariz (Ourense). -El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el cantante Omar Montes en las piscinas termales de Outariz (Ourense). ROSA VEIGA - EUROPA PRESS

Con motivo de la actuación del cantante a finales de 2022, aprovechó para reunirse con Jácome y disfrutar de una sesión en las termas. "Lo mejor que me ha pasado a mí después de los Power Rangers", declaró Omar Montes sobre su experiencia.

En concreto, el artista visitó las termas de Outariz. Ubicado casi al final del Paseo Termal de Ourense, el espacio de uso lúdico está formado por tres vasos de agua caliente y uno de agua fría, todos ellos al aire libre.

Las aguas que emanan en este espacio son de mineralización débil, hipertermales y biocarbonatadas sódicas. Afloran en varios puntos entre las grietas de la roca granítica, a una temperatura alrededor de los 60º.

Entre los múltiples beneficios terapéuticos que ofrecen las aguas termales destacan la relajación muscular, la mejora de la circulación sanguínea y la estimulación del sistema inmunológico. Sin embargo, existen una serie de excepciones.

Las aguas termales están contraindicadas para algunos grupos de la población, como mujeres embarazadas, personas con traumatismos importantes, quienes padezcan insuficiencia venosa de grado moderado o severo, o quienes presenten heridas recientes.

Además de los tres vasos de agua caliente y uno de agua fría, las instalaciones de Outariz, por otro lado, disponen de lavabos, vestuarios con taquillas, duchas exteriores y varias fuentes de agua potable.

Aunque actualmente se encuentran temporalmente cerradas, el acceso es gratuito. No obstante, existe un aforo limitado y el tiempo máximo de estancia es de 90 minutos.

"Para hacer uso de estas instalaciones es necesario bañador, chanclas y toalla, así como un candado si se quiere usar las taquillas", recuerdan desde el Ayuntamiento de Ourense. Y agregan: "No se permite el acceso a menores de 10 años".

A unos 100 metros se encuentra el espacio termal de Burga de Canedo. Este está formado por otros tres vasos de agua caliente y uno de agua fría, con acceso gratuito y un tiempo máximo de estancia de 90 minutos.

Cómo llegar a las termas de Outariz

Las termas de Outariz están situadas en el extremo del Paseo Termal más alejado del centro de Ourense. La zona de aparcamiento gratuito más próxima es la de Reza/Outariz, aunque también se puede acceder con transporte público, en concreto con la línea 5.