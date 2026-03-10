El municipio con playa y montaña más bonito del norte de España: gastronomía exquisita y paisajes increíbles

Galicia es la mezcla perfecta de naturaleza, gastronomía, cultura, mar y montaña, y hay muchos municipios que pueden presumir de reunir todos estos atractivos. Las opciones son tantas que, a veces, incluso cuesta decidirse por un destino para hacer una pequeña escapada.

Las Rías Baixas suelen ser una de las alternativas favoritas, ya que el clima suele ser más agradable que en otros rincones de las Rías Altas. Por eso, cuando pensamos en una localidad que combine todos estos factores, uno de los primeros lugares que vienen a la mente es A Guarda (Pontevedra).

Los atractivos de A Guarda

Uno de los municipios más bonitos de la costa de la provincia de Pontevedra Shutterstock

A Guarda es un destino perfecto para quienes buscan la combinación perfecta de mar, naturaleza, historia y buena gastronomía. Esta villa marinera, ubicada en la desembocadura del río Miño, ofrece paisajes únicos donde el Atlántico se mezcla con el río y la montaña, creando un paisaje sorprendente.

Para conocer el municipio es muy buena opción pasear por su casco urbano, con calles llenas de ambiente, pequeñas plazas y edificios con historia que reflejan su tradición marinera y su pasado ligado a la emigración. Un ejemplo de ello son las Casas Indianas, viviendas del siglo XIX construidas por emigrantes que regresaron de América.

Puerto de A Guarda

Uno de los lugares más especiales para disfrutar de este municipio es su paseo marítimo y el puerto, donde puedes observar la actividad pesquera y las espectaculares vistas del Atlántico. Muy cerca tienes restaurantes y bares en los que probar algunos de los productos más emblemáticos de la zona, especialmente el marisco y el pescado fresco.

Además, el municipio cuenta con varios espacios culturales como el Monumento ao Mariñeiro o el Museo do Mar. Tampoco faltan playas donde relajarse, como Area Grande, Camposancos, Fedorento y O Carreiro, perfectas para disfrutar del paisaje costero, así como las playas fluviales de Armona y Lamiña.

Playa A Lamiña, en A Guarda turismo.gal

No puedes irte de A Guarda sin visitar el espectacular Monte de Santa Trega, uno de los símbolos de la localidad y un mirador privilegiado desde el que se puede contemplar la desembocadura del Miño, la costa atlántica y la vecina Portugal. Además, en su cima se encuentra uno de los castros más importantes del noroeste peninsular.

Monte de Santa Trega

Castro de Santa Trega, en A Guarda (Pontevedra) Shutterstock

El Monte de Santa Trega es el mayor atractivo de A Guarda y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste de la península. En su cima, a 341 metros de altitud, se encuentra el castro de Santa Trega, declarado Monumento Artístico Nacional en 1931 y reconocido también como Bien de Interés Cultural.

El asentamiento llegó a albergar a más de 5.000 habitantes en una extensión aproximada de 20 hectáreas. Hoy en día se conservan numerosas viviendas, principalmente de planta circular u ovalada, con vestíbulos y cubiertas vegetales, aunque también hay estructuras rectangulares.

El recinto cuenta también con un museo, dos Via Crucis -de los siglos XVII y XX- y la Ermita de Santa Trega.

La gastronomía más popular de A Guarda

A la hora de comer, la langosta es la gran protagonista de A Guarda. Este marisco es uno de los productos más emblemáticos de la villa, por lo que merece la pena probarlo en alguno de sus restaurantes. Además, cada verano se celebra la Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, una de las citas gastronómicas más esperadas, que este 2026 tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio.

Si visitas la localidad en agosto, tampoco te puedes perder la Festa do Monte, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Se celebra en el Monte de Santa Trega con una multitudinaria comida popular y un ambiente festivo espectacular.