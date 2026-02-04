La aldea gallega de 35 habitantes que esconde una increíble cascada de 60 metros de altura: "Maravilloso lugar"

A la hora de elegir destino de vacaciones, Galicia es una opción siempre válida, gracias a su marcado contraste entre una costa abrupta con playas paradisíacas y acantilados, y un interior montañoso y verde con joyas de la naturaleza tan espectaculares como la ferveza do Toxa.

Poco antes de la desembocadura del río Toxa, en Silleda (Pontevedra), el desnivel natural da lugar a la cascada do Toxa, la más alta de Galicia y una de las más altas de España, con 60 metros de altura y una imponente caída vertical de 30 metros.

Una impresionante cascada rodeada de naturaleza

Galicia es conocida como la "tierra de los mil ríos", con una inmensa red fluvial que también cuenta con cantidad de cascadas (o fervenzas, en gallego). Entre ellas destaca la cascada do Toxa, tanto por su belleza como por su altura.

La fervenza do Toxa ostenta el título de una de las más altas de Galicia. Sus 60 metros de altura ofrecen un espectáculo en cualquier época del año, pero es en invierno, con las lluvias más frecuentes, cuando muestra todo su esplendor y belleza.

En la pequeña parroquia de Pazos, con tan solo 35 habitantes según el INE, la cascada do Toxa recibe cada semana visitantes atraídos por la magia de este rincón natural, rodeado de un frondoso y verde bosque repleto de castaños, carballos y abedules.

Fervenza do Toxa

A la fervenza do Toxa se llega a través de un bonito sendero de apenas un kilómetro de distancia, aunque es recomendable desviarse unos metros para visitar primero los miradores del Toxa, desde donde contemplar la cascada y la confluencia de los ríos Toxa y Deza.

Entre sauces, alisos y fresnos, ya en las riberas del río Toxa, sorprende la cascada do Toxa, una de las más altas de Galicia. Está enmarcada dentro de la Red Natura 2000 y forma parte del Sistema Fluvial Ulla-Deza, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Además de disfrutar de su caída y del sonido del agua, la zona cuenta con un área de descanso con mesas y bancos de piedra, que invita a hacer una pausa para recuperar fuerzas antes de iniciar el camino de vuelta.

Se trata de un destino muy frecuentado por los amantes de la naturaleza. De hecho, solo en Google acumula más de 1.100 reseñas, lo que da una idea de la importancia del lugar. "Maravilloso lugar. Espléndido en otoño e invierno", afirma uno de los comentarios.

En líneas generales, los visitantes destacan que es una excursión "súper recomendable", apta para casi todos los públicos, ya que "se llega muy fácil y rápido a la cascada". Además, cuenta con una zona de aparcamiento para dejar el coche.