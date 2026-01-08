Ya es oficial: vuelos a partir de 17 euros para viajar fuera de España en compras antes del 18 de enero

Una vez más, Vueling sorprende a todos los gallegos con una nueva oferta exprés que permite viajar desde los tres aeropuertos de Galicia a diferentes destinos, tanto nacionales como internacionales. A nadie le amarga un viaje, así que no pierdas la oportunidad de hacerte con tu billete. Te contamos todo lo que debes saber sobre esta promoción.

La oferta estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 y permite reservar vuelos directos con un 20% de descuento. A continuación, te detallamos qué destinos están disponibles desde Galicia, cuáles son las condiciones de la promoción y cómo es el proceso de compra.

'Best Deals' para cumplir tus propósitos

Vueling ha lanzado su nueva promoción 'Best Deals', una oportunidad ideal para quienes quieren cumplir sus propósitos de viajar más en 2026 al mejor precio. Esta campaña permite adquirir billetes con un 20% de descuento en rutas seleccionadas operadas por la aerolínea.

La promoción es válida para compras realizadas entre el 7 y el 18 de enero de 2026, y aplica a vuelos con fecha de viaje comprendida entre el 19 de enero y el 21 de junio de 2026. Como es habitual en estas ofertas, los precios están sujetos a disponibilidad de plazas y solo se aplican a las fechas indicadas en el calendario durante el proceso de reserva.

'Best Deals' está disponible exclusivamente para vuelos directos (sin conexiones) operados por Vueling y no es acumulable con otras promociones. El precio final no incluye servicios adicionales, como selección de asiento, equipaje facturado u otros extras, que podrán añadirse de forma opcional durante la compra.

La oferta es válida únicamente para billetes adquiridos a través de la página web de Vueling o su aplicación móvil.

En esta campaña, se incluyen vuelos con salida desde los tres aeropuertos gallegos: Alvedro (A Coruña), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo), lo que supone una excelente oportunidad para planificar escapadas nacionales e internacionales desde Galicia a precios competitivos.

Vuelos desde Vigo

Desde el aeropuerto Peinador de Vigo solo hay opciones de vuelos a una ciudad de España:

Barcelona: desde 21 euros

Vuelos desde Santiago de Compostela

En el caso del aeropuerto de Rosalía de Castro, hay rutas disponibles a distintas ciudades de España, así como al Reino Unido.

Mallorca: desde 12,99 euros

Sevilla: desde 14,99 euros

Málaga: desde 24,99 euros

Barcelona: desde 19 euros

Londres: desde 19,99 euros

Gran Canaria: desde 29,99 euros

Tenerife: desde 29,99 euros

Vuelos desde A Coruña

Desde Alvedro podrás organizar un viaje a una ciudad de España, así como a Reino Unido.

Barcelona: desde 14,99 euros

Londres: desde 17 euros

Vuelos desde otros puntos de España

