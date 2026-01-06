El tesoro natural de 5.000 hectáreas a un paso del Atlántico que en invierno se cubre de nieve

Los paisajes gallegos ofrecen una estampa preciosa durante el invierno, cuando muchos lugares se cubren de blanco a causa de las nevadas. Aunque es imprescindible abrigarse bien, visitar Galicia en esta época del año supone una oportunidad perfecta para descubrir sus encantos más allá de la primavera y el verano.

Uno de estos sitios es la Serra do Cando. Ocupa5.458 hectáreas aproximadamente, a saltos entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Esta cadena montañosa esconde auténticos tesoros naturales, como bosques autóctonos, amplias praderas, una fauna diversa y antiguas aldeas.

La belleza de A Serra do Cando

Capela de Santa Mariña do Seixo en el alto da Serra do Cando Turismo Rías Baixas Rías Baixas

La Serra do Cando es un destino ideal para disfrutar de la nieve cuando las cotas descienden por debajo de los 700 o 400 metros. Aunque las nevadas en este lugar no son tan probables ni frecuentes como en zonas de alta montaña de Ourense, este espacio natural es uno de los pocos de la provincia de Pontevedra donde puedes tener la suerte de disfrutar del paisaje cubierto de blanco.

Es un lugar muy especial desde el punto de vista ecológico y paisajístico. La sierra está formada por grandes masas de granito que, con el paso del tiempo, han sido moldeadas por la erosión del agua y del hielo, dando lugar a bollos y peñas de formas pintorescas y singulares.

Además, su proximidad a la costa la hace muy accesible: se encuentra a unos 60 kilómetros de Vigo, lo que supone aproximadamente una hora de viaje.

Este espacio natural "ofrece un paisaje ondulado, de media montaña con superficies de mato y pequeñas extensiones de robledales", indican desde Turismo Rías Baixas, que aportan gran valor ecológico al entorno. Desde sus puntos más elevados puedes disfrutar de una bonita panorámica montañosa, con la singularidad de encontrarse muy cerca del océano Atlántico.

Si hay un lugar de referencia en la Serra do Cando, ese es el Monte do Seixo, que alcanza una altitud de aproximadamente unos 967 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar que te va a maravillar desde el minuto 1 por su gran belleza, sobre todo cuando está cubierto por un manto de nieve.

Esta combinación de relieve, vegetación y cercanía al mar convierte la zona en un lugar especialmente atractivo que merece la pena visitar en cualquier época del año, llueva o haga sol. Además, su importancia ambiental ha sido reconocida por la Unión Europea, que la ha declarado Lugar de Interés Comunitario, formando parte de la Red Natura 2000.