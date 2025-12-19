Vueling lanza una oferta con vuelos a partir de 12 euros desde Galicia: disponible hasta el 21 de diciembre

La aerolínea Vueling ha vuelto a lanzar una 'oferta express', una promoción pensada para facilitar a los gallegos viajar a precios más económicos desde cualquiera de los tres aeropuertos de la comunidad: Alvedro (A Coruña), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo).

La oferta estará disponible hasta el próximo 21 de diciembre y permite reservar vuelos directos con descuentos de hasta el 25% sobre el precio habitual. Esta promoción incluye distintas rutas, tanto nacionales como internacionales. Te contamos qué destinos hay disponibles desde Galicia, las condiciones de la oferta y cómo es el proceso de compra.

Vuelos desde Galicia hasta el 25% de descuento

La aerolínea Vueling ha puesto en marcha una nueva oferta express dirigida a los viajeros gallegos que quieran planificar una escapada a precios más asequibles en los primeros meses del año.

La promoción estará vigente hasta el 21 de diciembre y permite volar entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026, una franja ideal para viajar fuera de temporada alta. El precio indicado es por persona.

Oferta Express de Vueling Vueling

Esta campaña ofrece hasta un 25% de descuento en el precio del billete, siempre que se trate de vuelos directos operados exclusivamente por Vueling. La promoción es válida para salidas desde cualquier aeropuerto de Galicia, con opciones a distintos puntos de España, así como a Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos y otros.

Para beneficiarse de la oferta, el proceso de compra es sencillo. Lo primero, debes acceder a este enlace. Una vez en él, en la sección 'Planea tu escapada' selecciona el aeropuerto gallego desde el que quieras viajar y marcar la opción solo vuelos directos. De este modo, se mostrarán únicamente las rutas que cumplen las condiciones de la promoción. ¡Listo!

Vuelos desde Vigo

Desde el aeropuerto de Vigo solo hay opciones de vuelos a diferentes ciudades de España:

Barcelona: desde 21 euros

Madrid: desde 32 euros

Palma de Mallorca: desde 49 euros

Vuelos desde Santiago de Compostela

En el caso del aeropuerto de Rosalía de Castro, hay rutas disponibles a distintas ciudades de España, así como a Reino Unido, Marruecos, Francia, Suiza y Países Bajos.

Sevilla: desde 12 euros

Palma de Mallorca: desde 13 euros

Ibiza: desde 18 euros

Fuerteventura: desde 18 euros

Barcelona: desde 19 euros

Lanzarote: desde 25 euros

Málaga: desde 25 euros

Jerez (Cádiz): desde 28 euros

Bilbao: desde 30 euros

Gran Canaria: desde 30 euros

Tenerife: desde 30 euros

Madrid: desde 32 euros

Alicante: desde 47 euros

Londres: desde 14 euros

Marrakech: desde 25 euros

París: desde 27 euros

Zúrich: desde 47 euros

Ámsterdam: desde 48 euros

Vuelos desde A Coruña

Desde A Coruña podrás organizar un viaje a otras ciudades de España, así como a Reino Unido y Francia.