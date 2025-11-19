La ruta por la ría de Vigo que debes hacer esta Navidad: degustación de mejillones y vino por 22 euros

Las rutas en barco por la ría de Vigo no solo son un plan ideal para disfrutar en verano, sino que en plena Navidad, con la magia e ilusión que desprende, también es un momento perfecto para vivir la experiencia. Por ello, Piratas de Nabia ha ampliado las salidas de su conocida Ruta del Mejillón durante el mes de diciembre.

La Ruta del Mejillón es toda una experiencia que merece la pena disfrutar, al menos, una vez en la vida. Gastronomía y buen ambiente en plena ría de Vigo en la que puedes conocer gente y pasártelo en grande con tus amigos o familia. Podrás conocer la cultura bateeira de primera mano, mientras vives un día diferente y muy especial.

La Ruta del Mejillón por la Ría de Vigo en Navidad

La Ruta del Mejillón es una de las experiencias más increíbles para descubrir la esencia marítima de la ría de Vigo. Es un plan que ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, y no es para menos, ya que permite conocer la cultura de las bateas en primera persona de una forma muy entretenida y diferente.

La actividad consiste en un recorrido guiado por la zona donde se cultivan los mejillones con Denominación de Origen Protegida, un entorno único en el que las bateas forman parte del paisaje y de la identidad de las localidades de la costa, y de toda Galicia en general.

Durante la travesía, un guía especializado explica de manera amena cómo se desarrolla el proceso de cultivo, desde la colocación de las cuerdas hasta la recolección del molusco. Una experiencia interesante con la que aprender y conocer más sobre esta técnica.

Mientras tanto, los pasajeros disfrutan de una degustación ilimitada de mejillones al vapor, preparada al momento y acompañados de vino, lo que convierte el trayecto en una experiencia súper deliciosa y muy representativa de la tradición gastronómica gallega.

El paseo finaliza en la cubierta superior del barco, donde la música gallega marca el cierre de la ruta. Sin duda, es uno de los momentos más top de la experiencia.

La naviera Piratas de Nabia destaca que se trata de una experiencia "auténtica y muy gallega", perfecta para familias, grupos y personas que buscan alternativas diferentes para disfrutar de la época navideña al máximo.

Horarios y precios

Fechas : de miércoles a domingo todos los días (consultar disponibilidad en su web)

: de miércoles a domingo todos los días (consultar disponibilidad en su web) Hora de salida : 13:00 horas

: 13:00 horas Punto de embarque : Puerto de Vigo

: Puerto de Vigo Precios: Adultos - 22 euros; Niños/as (4 a 12 años) - 10 euros; menores de 4 años - gratis

Los billetes pueden adquirirse a través de este link. Si te interesa, no tardes en adquirir tu pase cuanto antes, porque las plazas son limitadas.