El encantador pueblo navideño que reta a Abel Caballero: pista de hielo, mercado, tren turístico y más

La Navidad es una época llena de amor y magia. Cuando noviembre enfila su recta final, las estanterías de los supermercados comienzan a llenarse de turrones y dulces, y las luces comienzan a brillar en muchos municipios.

La Navidad cada vez se adelanta más y en los próximos días muchas ciudades encenderán ya sus luces festivas. Entre ellas destaca Vila Nova de Cerveira, un encantador pueblo muy cerca de Galicia, donde estas fechas festivas se viven como un auténtico cuento lleno de magia.

Una Navidad de cuento a un paso de Galicia

Se acerca una de las épocas más alegres y especiales del año, la Navidad. Con su llegada, muchos aprovechan para viajar y descubrir la magia de encantadores municipios como Vila Nova de Cerveira, donde estas fechas se viven a lo grande.

Del sábado 29 de noviembre al jueves 11 de enero, el espíritu navideño más mágico y encantado regresa a Vila Nova de Cerveira, bajo el lema 'Cerveira, un cuento de Navidad'.

Un año más, el municipio luso vuelve a apostar por una decoración inspirada en los grandes clásicos navideños: guirnaldas que dan color a las calles, farolillos que iluminan caminos de fantasía y detalles que harán soñar tanto a mayores como a pequeños.

"El entorno promete transportar a residentes y visitantes a un universo encantado, donde los libros parecen susurrar viejas historias y algunos de los personajes más emblemáticos de la Navidad cobran vida en las calles del pueblo", prometen fuentes municipales.

Entre las principales atracciones de la Navidad 2025 se encuentran la Casa de Papá Noel, la pista de hielo (perfecta para divertirse en familia), el tren turístico para un viaje por los encantos de Cerveira y, como novedad, la apertura de una fábrica de galletas.

Para los amantes de la Navidad, Vila Nova de Cerveira es el destino perfecto para sumergirse en el espíritu navideño, recorrer sus puestos de regalos y dejarse envolver por el aroma a canela, miel y jengibre. Este año, su agenda de ocio llega repleta de momentos inolvidables.

Encendido de luces y otras actividades

La Navidad en Cerveira comenzará oficialmente el próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, con el encendido del alumbrado navideño. A última hora de la tarde, todos los caminos conducirán al corazón del centro histórico para celebrar el tan esperado momento del encendido de las luces.

Papá Noel visitará Vila Nova de Cerveira el 5 de diciembre con un deslumbrante desfile lleno de música, baile y la participación de decenas de animadores, además de los típicos personajes de los cuentos de Navidad. Al finalizar, Papá Noel recibirá a los más pequeños para escuchar sus deseos.

No nos podemos olvidar del Mercado de Navidad, que abrirá sus puertas durante dos fines de semana: el del 5 al 8 de diciembre y el del 12 al 14 de diciembre. En él, los visitantes podrán encontrar puestos de artesanía, productos regionales, dulces típicos y regalos originales.

Esta Navidad, la diversión está asegurada para todas las edades con la pista de hielo y un tren turístico que invita a recorrer las calles iluminadas de Cerveira, llenas de recuerdos, sonrisas y la alegría de un pueblo que vive la Navidad con intensidad.

A continuación, te detallamos la agenda de ocio para esta Navidad 2025 en Vila Nova de Cerveira: