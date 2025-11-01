El romántico hotel a 2 horas de Vigo para una noche en pareja: piscina climatizada y restaurante de gran nivel

La Navidad está cada vez más cerca, y muchas personas ya comienzan a pensar en los regalos para Navidad o el Día de Reyes. Más allá de los obsequios tradicionales, las escapadas románticas se han convertido en un detalle muy especial para disfrutar en pareja.

A tan solo 2 horas de Vigo se encuentra uno de los hoteles más románticos del mundo: el Palacete Severo. Este exclusivo alojamiento ha sido reconocido con un prestigioso premio otorgado por National Geographic, consolidándose como un destino ideal para una experiencia en pareja.

El hotel boutique a 2 horas de Vigo para una escapada romántica

Palacete Severo Palacete Severo (Web)

En la última edición de los Hotel Award 2025, un hotel boutique de Oporto ha sido galardonado en la categoría de 'Refugios románticos', destacando por ofrecer "la sensación de habitar una residencia aristocrática privada, aunque con el confort añadido de una piscina climatizada y un restaurante dirigido por un chef de gran prestigio".

Se trata del Palacete Severo, un encantador hotel situado cerca del centro histórico de la ciudad portuguesa.

Ocupa un elegante edificio de principios del siglo XX, rodeado de castaños, cuyo interior resulta especialmente impactante por su cuidada estética. Sus habitaciones, decoradas en un estilo atemporal y sofisticado, invitan al descanso y al disfrute de una estancia verdaderamente única.

Inaugurado en 1904, el hotel ha recibido a miles de visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar de una experiencia única en un establecimiento de 5 estrellas.

Con sus tonalidades amarillentas, muebles contemporáneos de madera y magníficas vidrieras, el lugar logra transportar a sus huéspedes a otra época, combinando historia, elegancia y confort en cada rincón.

El Palacete Severo ofrece habitaciones equipadas con todas las comodidades, incluyendo camas king size, televisores inteligentes, baños con suelo radiante y un tecnogimnasio. Además, los huéspedes pueden disfrutar de un exclusivo spa, con una gran variedad de tratamientos para relajar cuerpo y mente.

Plato del restaurante Éon Palacete Severo (Web)

Merece una mención especial el restaurante Éon, dirigido por el chef Tiago Bonito. Este establecimiento ofrece un auténtico viaje gastronómico por la cocina de Portugal: "desde el campo hasta la costa, con platos como erizo de mar acompañado de gambas violetas y algas".

En pleno centro histórico de Oporto, el Palacete Severo se posiciona como uno de los alojamientos más especiales y románticos para una escapada en pareja. No obstante, su precio puede resultar elevado para muchos, ya que el alojamiento con desayuno incluido ronda los 387 euros por noche.

Pero para quienes deseen darse un capricho, se encuentra a tan solo dos horas de Vigo. La ruta más rápida es por la A-3, aunque quienes quieran disfrutar del litoral portugués pueden optar por la A-28, cuyo desvío se encuentra a la altura de Apúlia.

A mayor distancia de la ciudad olívica, han resultado finalistas en los Hotel Awards 2025 de National Geographic otros destacados establecimientos hoteleros. A continuación, te detallamos la lista completa: