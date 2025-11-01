El municipio de Pontevedra que nació de la fusión de 2 pueblos: esconde aldeas preciosas entre la naturaleza

No solo los municipios de la costa gallega merecen ser visitados, sino que en el interior también existen verdaderos tesoros que esconden mil historias y aldeas preciosas ocultas entre la naturaleza más salvaje. La provincia de Pontevedra cuenta con pueblos que merecen ser descubiertos, como es el caso de la localidad de Cerdedo-Cotobade, fusionados en el año 2016.

Hasta el 22 de septiembre de 2016, Cerdedo y Cotobade eran municipios únicos, pero ese día la Xunta de Galicia aprobó un decreto por el que pasó a considerarse una única localidad de la comarca de Pontevedra y de Tabeirós-Terra de Montes. Limita con los municipios de Campo Lameiro y A Estrada al norte, Forcarei al este, A Lama y Pontecaldelas al sur, y Pontevedra al oeste.

La fusión de dos pueblos

San Xoán Bautista de Cerdedo Concello de Cerdedo-Cotobade

Desde 2016, los vecinos de Cerdedo-Cotobade comparten un único municipio. Cuenta con un total de 21 parroquias entre las que perderse para descubrir todos sus rincones: Aguasantas, Almofrei, Borela, Carballedo, Caroi, Castro, Cerdedo, Parada, Pedre, Quireza, Corredoira, Figueroa, Folgoso, Loureiro, Rebordelo, Xurxo de Sacos, Sta. Mª de Sacos, Tenorio, Tomode, Valongo y Viascón.

Todas ellas forman una extensión de 215,10 kilómetros cuadrados repletos de naturaleza y un patrimonio cultural e histórico "dunha antiga terra de canteiros", dicen desde la web del concello. En cualquier rincón del municipio puedes encontrar "un legado arquitectónico e artístico digno de admiración, onde o románico é o protagonista".

La historia del municipio se remonta al período megalítico, del que se conservan numerosos restos arqueológicos, especialmente petroglifos destacados en San Xurxo de Sacos, Viascón y Santa María de Sacos.

Durante la época romana, la vía 'SCONDITA' comunicaba los diferentes pueblos a través de puentes sobre los ríos Lérez y Almofrei, que aún se utilizan a día de hoy.

En la Edad Media, el territorio tuvo jurisdicción propia, con un juez designado por el Conde de Soutomaior, bajo cuyo dominio también se encontraba el convento benedictino de Tenorio, fundado en el siglo X.

En la Guerra de la Independencia, los vecinos protagonizaron importantes enfrentamientos contra las tropas francesas en Borela, San Xurxo de Sacos, Tenorio y Pontevedra, destacando el uso del ingeniero "Cañón de Pau", hecho con un tronco hueco reforzado con aros de hierro.

El patrimonio natural de Cerdedo-Cotobade

El municipio cuenta con un rico patrimonio natural que permite realizar actividades al aire libre como senderismo, pesca u observación de aves. Dispone de una ruta homologada (PRG-68 en Viascón) de unos 19 km.

Un lugar que merece atención es el río Lérez, que atraviesa la zona y forma parte de la Red Natura 2000, por lo que se garantiza el cuidado de la fauna y flora silvestre. "Destas especies podemos resaltar a lontra, o morcego, a papuxa montesa ou o picanzo vermello", apuntan desde el concello.

Playa fluvial de Chan cerdedo-cotobade.gal

El municipio cuenta con varias playas fluviales, destacando las de Cabanelas, Chan, Calvelo, Xesteira, Pozo Negro y Cerdedo. Todas son aptas para el baño y en ninguna de ellas se puede fumar, pues se encuentran dentro de la "Rede Galega de praias sen fume".

Si eres de los amantes del senderismo, tienes varias rutas con las que descubrir los rincones más mágicos de la localidad. El Roteiro dos Tres Vales son un total de 11 kilómetros en los que puedes ver ejemplos del período megalítico y de la Edad de Bronce. El de Sabugueiro es mucho más corto. Suma 3,6 kilómetros de dificultad media.

Otra opción es el Roteiro de Aguasantas, de 5,5 kilómetros y que atraviesa muchos lugares singulares, como el cruceiro de Boliño, muíño da Ponte, petroglifo de Porteliña da Corte o la Casa Grande de Calvelle, entre otros. Por último, el Roteiro das Buratas, con un recorrido de 3,6 kilómetros en el que observarás una gran cantidad de molinos.

El hórreo como símbolo del pueblo

A Eira da Ermida ou de Filgueira en Cerdedo-Cotobade. Turismo Rías Baixas

Uno de los elementos más representativos de Galicia son los hórreos o canastros, una de las dependencias más importantes de las antiguas casas rurales. Su función principal era almacenar y secar cereales, especialmente maíz, necesitando ventilación y protección contra roedores y aves.

La agrupación de varios hórreos se le conoce como "eirado" y este municipio es uno de los lugares de Galicia con más eirados bien conservados y catalogados como bienes patrimoniales.

En la parroquia de Santo Estevo de Pedra se encuentra la conocida "Eira Grande", una plaza con 12 hórreos de piedra y madera, restaurados con cubiertas a dos aguas de teja y piedra. En esa misma eira hay otra que se llama "Eira do Pallal".

Eirado da Hermida cerdedo-cotobade.gal

Dentro de la parroquia de Cerdedo, y próxima a la Plaza del Concello, se encuentra una llamada "Eira da Pena", compuesta por 9 hórreos. Otra es la "Eira da Hermida", un hermoso lugar con un total de 21 hórreos en muy buen estado de conservación en el lugar de Filgueira.