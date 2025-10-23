El municipio de Galicia con un castillo medieval sobre el río Miño: tiene más de 1.000 años de historia

Galicia está repleta de fortalezas y castillos medievales que han sido testigos de siglos de historia. Rincones en los que descubrir los mayores secretos y disfrutar del pasado de la comunidad. Uno de estos ejemplos es el Castelo de Salvaterra do Miño, conocido como el Castillo de Doña Urraca.

Esta construcción se sitúa justo a orillas del río Miño, dejando una estampa espectacular para la vista. Está a pocos metros del puente que hace de frontera entre Galicia y Portugal y une la villa gallega de Salvaterra do Miño con la lusa Monção. Un edificio histórico que merece la pena descubrir.

Su origen se remonta al siglo X

Castelo de Salvaterra riominho.org

Dominando el río Miño desde su posición estratégica, el Castillo de Doña Urraca es uno de los enclaves medievales mejor conservados de Galicia. Construido en el siglo X, fue residencia de la reina leonesa Doña Urraca durante su disputa en 1121 con su hermana Teresa de León, que se proclamó reina de Portugal.

Más tarde fue refugio del noble Pedro Madruga para defenderse del ejército enviado en su contra por el arzobispo Alonso II de Fonseca.

El conjunto histórico ocupa una superficie de 9.700 metros cuadrados y en ella se incluyen parte del recinto amurallado con sus garitas, la Casa do Conde, el pazo de doña Urraca y la capilla de la Virgen de la Oliva.

Casa do Conde en el Castillo de Salvaterra do Miño Shutterstock

"Durante el período de ocupación portuguesa (1643-1659) el castillo sufrió numerosas remodelaciones, bajo la dirección de obra del ingeniero francés Charles Lessar", indican desde la web del concello.

Su estructura en forma de "L" se compone de dos plantas. "En la planta inferior se puede visitar el 'Vestidor de Doña Urraca', un antiguo torreón medieval totalmente circular", informa el concello.

Las bóvedas de ladrillo, una escalera de caracol única en la península y un torreón circular con cúpula hacen de este castillo una joya arquitectónica. También guarda secretos, como un antiguo pozo del que se dice partía un pasadizo secreto subterráneo hacia Portugal por debajo del Miño.

Hoy es la sede del Museo do Viño do Condado do Tea D.O., donde el patrimonio se fusiona con la cultura vitivinícola local, ofreciendo una experiencia inolvidable entre historia, paisaje y vino.

Otros atractivos de Salvaterra do Miño

Casa do Concello de Salvaterra turismo.concellodesalvaterra.org

Salvaterra do Miño, situada al sur de la provincia de Pontevedra y bañada por los ríos Miño y Tea, es un destino ideal para una escapada que combina historia, naturaleza y vino.

Su mayor atractivo es el conjunto amurallado del que ya hemos hablado, pero otro de los grandes placeres del municipio es pasear por su casco histórico y visitar los miradores que se asoman al río Miño, desde los que contemplar a la vecina Portugal.

Mirador para ver el río Miño turismo.concellodesalvaterra.org

Rutas de senderismo y caminos para ir en bicicleta alrededor del río y disfrutar del paisaje es otro de sus atractivos.

Además, Salvaterra forma parte de la Denominación de Origen Rías Baixas, en la subzona del Condado do Tea, por lo que visitar una bodega local y degustar sus vinos es casi obligatorio para los amantes del enoturismo.

Podría decirse que Salvaterra es un lugar perfecto para desconectar, disfrutar de la historia y la naturaleza y saborear los mejores vinos, todo ello desde un entorno fronterizo que te permite cruzar a Portugal.