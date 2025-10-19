El desconocido pueblo de Galicia donde un monasterio del siglo XII preside la plaza: calma en estado puro

Galicia es un destino muy popular en otoño, ya que el clima es más suave que en verano, hay menos afluencia de turistas y la naturaleza se llena de colores. Sin duda, es una época ideal para disfrutar de escapadas rurales y la mejor gastronomía del mar y de la tierra.

Entre todos los destinos que ofrece Galicia, resulta difícil elegir uno solo, por lo que conviene filtrar la búsqueda según el tipo de turismo que busquemos. Si lo que queremos es disfrutar de la naturaleza y del patrimonio cultural, Montederramo es un lugar aún desconocido para muchos.

Un destacado monumento renacentista

Monasterio de Santa María de Montederramo Shutterstock

Montederramo es un municipio situado en la provincia de Ourense, perteneciente a la comarca de Tierra de Caldelas. Cuenta con una población de 670 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ofrece infinidad de espacios verdes a apenas 45 minutos de Ourense.

En Montederramo, lo principal que ver es el Monasterio de Santa María, un importante centro histórico y artístico que combina arquitectura de diversos estilos: románica, gótica y renacentista.

Fundado en el siglo XII y renovado totalmente en los siglos XVI y XVII, el monasterio de Santa María de Montederramo pertenece casi desde sus orígenes a la Orden del Císter. Con la Desamortización de Mendizábal, la Iglesia monacal pasó a ser parroquial y los claustros a manos privadas.

Se trata de una parada obligatoria en la Ribeira Sacra por la grandiosidad de su iglesia, la armonía de sus claustros o el impresionante retablo que preside el altar, lo que lo convierte en uno de los monumentos renacentistas más importantes de Galicia.

En la actualidad, tras varias restauraciones se puede visitar íntegramente. La entrada general tiene un coste de 3 euros, y de 1,5 euros para jubilados y jóvenes de entre 12 y 18 años. Las personas desempleadas, con discapacidad o pertenecientes a familias numerosas pueden acceder de forma gratuita.

El precio de la entrada incluye un recorrido guiado por la Iglesia monacal y claustros, con una duración aproximada de entre 30 y 50 minutos. Durante la temporada de otoño, hay pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:00 y 17:00 horas.

Otros atractivos turísticos en Montederramo

Abedular de Montederramo Turismo Ribeira Sacra

Por otro lado, Montederramo ofrece un entorno natural magnífico, como la Serra de San Mamede. Discreta y poco conocida, alberga hábitats en excelente estado de conservación y bosque singular: el abedular de Montederramo.

El abedular de Montederramo es un conjunto boscoso de gran importancia ecológica, integrado en la Red Natural 2000. De hecho, es uno de los bosques de abedules con vegetación eurosiberiana más al sur de Europa.

Está formado por especies de abedules, mezclados con acebos, serbales, arándanos, así como retamas, robles y helechos; todo esto acompañado de una fauna cuanto menos variada: jabalíes, corzos, ciervos, lagartos, murciélagos, águilas, búhos...