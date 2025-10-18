Una de las tirolinas más increíbles de la Península: alcanza los 130 km/h y está muy cerca de Galicia

Una de las tirolinas más increíbles de la Península Pena Aventura Park

¿Alguna vez has soñado con volar? Si siempre has pensado que sería el mejor superpoder, hay una tirolina muy cerca de Galicia que te hará sentir como Superman, deslizándote a gran velocidad y a una altura considerable del suelo.

Tirarse en tirolina (también conocida como tirolesa) es una experiencia increíble para los más aventureros: una descarga de adrenalina mientras contemplas el paisaje, que queda grabada en la memoria para toda la vida.

Explosión de adrenalina a más de 150 metros de altura

La tirolina de Pena Aventura, el parque de actividades de Ribeira de Pena (Portugal), es una de las más increíbles de la Península. El Fantasticable es un cabo de 1.538 metros de longitud que conecta las montañas de Bustelo y Lamelas, con una altura de 150 metros y una velocidad máxima de 130 km/h.

"Durante la bajada estarás sujeto a un cable, deslizándote desde una montaña hasta la otra a diferentes velocidades y experimentando la sensación real de que estás volando", garantizan en la página web.

Esta atracción está adaptada para la mayoría de las personas. Solo se requiere un peso mínimo de 35 kilos y un máximo de 130 kilos. Además, permite lanzarse en pareja, siempre que la suma de los pesos no supere los 150 kilos.

El precio de la actividad durante la temporada baja (22 de septiembre hasta 20 de junio) es de 20 euros por persona, mientras que en temporada alta (21 de junio hasta 21 de septiembre) asciende a 25 euros. La tirolina en pareja cuesta 60 euros.

La atracción tiene una capacidad máxima de 170 personas por día y se realiza por orden de inscripción. En el precio de la entrada está incluido el transporte desde la recepción del Park hasta el lugar de partida del Fantasticable (Bustelo).

Para los amantes de la adrenalina, Pena Aventura cuenta también con una actividad de salto negativo, donde el practicante, sujeto a dos cables, se proyecta verticalmente hasta una altura de 20 metros en menos de un segundo.

Por otra parte, la atracción Quick Flight es un simulador de caída libre. Esta actividad se realiza desde la Big Tower del parque y permite practicar saltos de 14 metros de altura.

Cómo llegar

Pena Aventura Park es un parque de actividades lúdicas y deportes de aventura situado en Ribeira da Pena, distrito de Vila Real (Portugal), destinado a todas aquellas personas que disfrutan practicando actividades en contacto con la naturaleza.

Desde Vigo, la ruta más fácil y rápida para llegar es por la A-3 y la A-7, con una duración de viaje de 1 hora y 40 minutos. Desde A Coruña, el tiempo estimado asciende a 3 horas. Las coordenadas GPS son: 41.5057163,-7.8021112,17.