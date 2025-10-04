El municipio de Rías Baixas que debes visitar este otoño: los mejores paisajes y mariscos de Galicia

Las Rías Baixas son una maravilla en cualquier época del año, pero es indudable que con los colores del otoño sus paisajes son mucho más increíbles. Así, hay localidades que destacan por su belleza y gastronomía, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para una mini escapada de fin de semana.

Este es el caso de Cangas (Pontevedra), un municipio de la comarca do Morrazo que sorprende a todos por los atractivos que ofrece, no solo en verano, sino también en otoño cuando el frío ya se empieza a notar. Paisajes, historia, gastronomía... tiene mucho de lo que presumir.

La gastronomía del mar en Cangas

Marisco en Cangas turismo.gal

La gastronomía de Cangas do Morrazo es un reflejo de su identidad marinera, con el marisco como auténtico protagonista y el rey de cualquier mesa. En este rincón de las Rías Baixas, el pulpo á feira, las navajas y los percebes se sirven frescos, directamente de la ría a tu boca.

En todo el municipio encontrarás locales donde saborear estas delicias, aunque en el puerto de Aldán se sitúan algunos de los restaurantes más destacados. Langostinos, nécoras, centollos, ostras, almejas... todos frescos del día y cocinados en su mejor versión.

Además del marisco, en Cangas también se puede disfrutar de tapas de chipirones, tortillas o platos más informales como tacos y hamburguesas a la brasa. De pescados, es muy típico el rodaballo a la gallega cocinado de forma sencilla para que nada reste sabor al producto.

No obstante, si eres más de carne, no te preocupes, porque en Cangas también hay un sinfín de opciones para comer la carne más tierna y sabrosa que jamás hayas probado.

En la web del concello destacan varios establecimientos, en función del tipo de comida que desees: restaurantes tradicionales, taperías y tabernas, bocaterías y hamburgueserías, y pizzerías. Varias posibilidades para degustar las mayores delicias de esta localidad pontevedresa.

Los mayores atractivos de Cangas

Sirenita de Cangas do Morrazo Shutterstock

Cangas es conocida por su increíble litoral - tiene casi 40 playas-, desde urbanas hasta calas vírgenes y accesibles solo a pie. Destacan la Praia de Melide, aislada y muy natural, y la salvaje Praia de Barra con el Monte Facho, monte gallego donde hay un antiguo castro.

Si visitas Cangas debes pasear por su casco antiguo y maravillarte con sus casas de piedra, plazas, cruceiros, la ex-colegiata de Santiago (siglo XV) y esculturas como "A Volta do Mar", obra de Xoán Piñeiro, que representa la desesperación de un padre marinero a la llegada del mar con las manos vacías.

Otra escultura digna de ver es la Sirenita de Cangas. Es una obra del gallego Manuel Coia Franco, bautizada en su día como 'El Galeón' y más conocida popularmente como 'La Sirenita'. Rinde homenaje a la maruxaina y tiene varios monumentos repartidos por todo el territorio gallego.

La Costa da Vela, el punto más occidental de la península do Morrazo y declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), ofrece paisajes costeros espectaculares: acantilados en Donón, pinares, el Monte Facho y vistas hacia las Islas Cíes.

Si eres un verdadero amante de la naturaleza, hay rutas de senderismo muy bonitas, como el Sendero Azul o Roteiro de Donón, o la senda costera Cangas‑Donón, que conectan playas, yacimientos arqueológicos, molinos y miradores.