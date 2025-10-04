La maravilla natural de Galicia que visitar al menos una vez en la vida: un tesoro en la Ría de Arousa

La Ría de Arousa (Pontevedra) es una auténtica maravilla que enamora por su belleza y sus paisajes costeros. En su interior esconde un tesoro de aguas cristalinas que muchos denominan "el Caribe gallego", y que ofrece una tranquilidad inmensa por la que merece la pena visitarlo.

Se trata del islote Areoso, un paraíso natural. Es hogar de flora y fauna protegidas, y un auténtico oasis de paz en el que evadirte del estrés y la rutina diaria. Otoño es un momento ideal para descubrirlo, ya que está mucho menos concurrido y sus atardeceres presentan colores únicos.

Una maravilla natural en la Ría de Arousa

Islote Areoso, en la Illa de Arousa (Pontevedra). Shutterstock

En plena Ría de Arousa se esconde uno de los rincones más fascinantes de Galicia: el islote Guidoiro Areoso, más conocido como islote Areoso y considerado zona natural protegida. Este pequeño paraíso natural, de 600 metros de longitud y 20 de ancho, es una joya por su belleza y su valor histórico.

Rodeado por arrecifes y bañado por aguas cristalinas de un intenso color turquesa precioso, está compuesto por arena blanca y fina que, junto a la tranquilidad de su entorno, hacen de este lugar un destino imprescindible y digno de visitar, al menos, una vez en la vida.

No obstante, su belleza y la tranquilidad que genera no son lo único que ofrece este paraíso, sino que también tiene una gran historia detrás. En lo alto del islote, se conserva uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Galicia.

Descubierto en los años 80 por el arqueólogo José Manuel, este enclave alberga restos funerarios megalíticos y piezas de cerámica que datan del Neolítico y la Edad de Bronce, es decir, de hace entre 4.000 y 6.000 años.

Dolmen en el Islote Areoso Shutterstock

De hecho, es el único yacimiento costero de Galicia con cinco dólmenes, vestigios de antiguos asentamientos prehistóricos.

"Con estos descubrimientos cobró fuerza la teoría de que antes de la formación de las rías, el islote estaba conectado por tierra con A Illa de Arousa, que a su vez estaba unida a la península", explican desde IsloteAreoso.com.

Por esta combinación de belleza natural y patrimonio histórico, Areoso es un lugar único que sorprende a toda persona que lo visita. Su reducido tamaño te permite recorrerlo en pocos minutos, disfrutando de cada momento y observando cada detalle.

Cómo disfrutar al máximo del islote Areoso

Islote Areoso Turismo Rías Baixas

En el Islote Areoso se pueden realizar actividades ideales para conectar con la naturaleza. Sus aguas cristalinas invitan a lanzarse a practicar snorkel, permitiendo observar de cerca peces y otras especies marinas.

También es un lugar ideal para la observación de aves migratorias. Teniendo en cuenta su gran belleza, la fotografía es otra de las actividades más populares en este pequeño paraíso. Y, para los que buscan desconectar, tumbarse en la arena y disfrutar del sonido del mar es toda una fantasía.