Ya es oficial: viajar a las Islas Cíes en otoño es posible sin permiso ni grandes masificaciones

Parque Nacional de las Islas Cíes desde el mirador de la Silla de la Reina, Vigo (Galicia). Maria_Castellanos Istock

Cada vez más viajeros se guardan unos días de vacaciones para viajar en otoño. Y es que esta época del año se caracteriza por sus precios más bajos, la menor afluencia de turistas y paisajes de ensueño teñidos de colores cálidos, con tonos que varían en intensidad.

En Galicia, los planes se multiplican durante el otoño. Por ejemplo, viajar a las islas Cíes y la isla de Ons es totalmente posible en temporada baja; además, a diferencia del verano, no se requiere autorización y se disfruta de mucha más tranquilidad.

Viaja en otoño a las islas Cíes sin autorización ni masificaciones

Playa de Rodas, en las Islas Cíes (Vigo) worlds50beaches.com

Las islas Cíes y la isla de Ons son, sin duda, dos de los destinos más espectaculares de Galicia. Ambas forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, un espacio protegido que cada año recibe a miles de visitantes.

En temporada alta (Semana Santa y verano), la Xunta de Galicia exige una autorización previa antes de poder comprar el billete, pero con la llegada de la temporada baja todo cambia. En otoño ya no es necesario pedir permiso para viajar a las islas Cíes y la isla de Ons.

¿Por qué no se necesita autorización en temporada baja? "La clave está en la afluencia de visitantes", indican desde Piratas de Nabia. "Ahora viajar es tan sencillo como entrar en la web, seleccionar la ruta y reservar tu plaza".

Aunque muchos prefieren viajar en verano para disfrutar de playas paradisíacas como Rodas, el otoño ofrece una experiencia muy diferente. Entre las principales ventajas, destaca la baja afluencia, la luz del otoño para capturar fotografías y la naturaleza en calma.

Por otro lado, la reserva también es mucho más fácil, ya que no tendrás que preocuparte de solicitar permisos o quedarte sin plazas en fechas señaladas.

Playa de Rodas Shutterstock

En otoño, las islas Cíes ofrecen al visitante cuatro senderos señalizados, siendo el más famoso el que lleva al faro de Cíes, con vistas impresionantes sobre el Atlántico. Al estar menos transitadas, se convierte en un paraíso para quienes disfrutan de la ornitología y aman la naturaleza en su estado más salvaje.

La isla de Ons también cuenta con varias rutas que bordean la isla, así como aldeas y casas que nos transportan a la Galicia más auténtica. Merece una visita el Buraco do Inferno, una grieta natural que muestra la fuerza del mar en la roca.

Para viajar hacia las islas Cíes y la isla de Ons, el turista puede embarcar desde diferentes puertos de las Rías Baixas: Vigo y Cangas (islas Cíes) y Bueu y Portonovo (isla de Ons).