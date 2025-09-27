El parador más bonito de España está en Galicia según la prensa de viajes: "Se dice que se hospedó Almanzor"

Para todos aquellos que todavía no hayan tenido la oportunidad de irse de vacaciones, el otoño es una época perfecta para viajar porque ofrece temperaturas agradables, paisajes espectaculares teñidos en colores cálidos, y, en general, una atmósfera más relajada y auténtica.

En Galicia hay una gran variedad de destinos, entre los que destaca Baiona, célebre por su Festa da Arribada y por la imponente Fortaleza de Monterreal, convertida hoy en un exclusivo Parador que la guía Lonely Planet ha reconocido como el mejor de España.

Estancias elegantes con vistas a las islas Cíes

Parador de Baiona, Pontevedra. Foto: paradores.es

Según una encuesta de Lonely Planet, el Parador de Baiona ha sido elegido como el más bonito y el favorito de los viajeros en España, con más del 61% de los votos. No es de extrañar, dado su impresionante enclave y las espectaculares vistas a las islas Cíes.

El Castillo de Monterreal se enmarca en un recinto amurallado con más de 18 hectáreas de superficie ajardinada y 3 kilómetros de muralla. Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al siglo XI cuando se construyó un muro para proteger el antiguo asentamiento de la villa de los ataques por mar.

No obstante, su aspecto actual procede de una reconstrucción hecha en el siglo XVII por Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, que da nombre al vigente Parador de Turismo, uno de los mejores de la Red Nacional.

"Se dice que en el Castillo de Monterreal se hospedó el mismísimo Almanzor tras cruzar la Península para llegar hasta Santiago. Tampoco se puede olvidar uno de sus momentos de gloria: ¡la llegada de la flota de Colón al regresar de su primer viaje a América!", recuerdan desde la guía de viajes.

El Parador de Baiona cuenta con estancias regias y elegantes, cuya cuidada decoración transporta al viajero a otra época. Destaca la majestuosa escalera de piedra del recibidor y su inmenso jardín perfecto para pasear y equipado con una amplia piscina, desde donde contemplar toda la bahía.

Además, el Parador de Baiona ofrece la mejor gastronomía gallega en un enclave único y conectado con el mar. Cuenta con dos restaurantes, el elegante Torre del Príncipe y el enxebre A Pinta, de carácter más tradicional y marinero.

"Si se visita el Parador de Baiona, un consejo: es imprescindible ver la Virgen de la Roca, la excolegiata de Santa María, y subir al mirador de O Cortelliño, en lo alto del monte de A Groba, para contemplar las preciosas islas Cíes", propone Lonely Planet.

Aunque no lo menciona la popular guía de viaje, también resulta de interés visitar la réplica de la carabela Pinta y vivir la Festa da Arribada, que conmemora la llegada de la Pinta anunciando la noticia del Descubrimiento. Y para amantes de la fotografía, el Cabo Silleiro es un lugar excelente para fotografiar y disfrutar de las vistas.