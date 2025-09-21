El pueblo cerca de Vigo ideal para visitar sin turismo y comer a reventar: una absoluta maravilla

Llegado el otoño, el turismo desaparece de los pueblos y ciudades gallegas, y los locales aprovechan para hacer sus viajes por la región y disfrutar de las maravillas de la comunidad. Paisajes, historia, cultura, gastronomía... Hasta cuesta decidirse por un solo lugar, pero hoy te traemos uno que no puedes dejar escapar.

Se trata de Pazos de Borbén, un pueblo de la comarca de Vigo de 50 kilómetros cuadrados de extensión. Lo conforman un total de 8 parroquias que, en su conjunto, posicionan al municipio como un lugar de gran interés por su patrimonio cultural, monumental y, sobre todo, paisajístico.

Qué hacer en un día

Río Barragán Galipedia

Pazos de Borbén, en pleno corazón rural de la provincia de Pontevedra, es un destino ideal si lo que buscas es tranquilidad, naturaleza, rutas de senderismo y paisajes con encanto.

Entre sus principales atractivos destaca la senda de la Fraga de Barragán (PR-G164), una ruta circular que recorre la cuenca del río Barragán, pasando por antiguos molinos, puentes, caminos de piedra y el asentamiento arqueológico de "A Cidade".

"Después subiremos hasta As Lombas y cerraremos el círculo regresando a O Torreiro en O Cabo da Rañ", dicen desde Turismo de Galicia.

Otra de las joyas del municipio es la Ruta de los Miradores, un recorrido que conecta varios puntos desde donde conseguir unas vistas espectaculares del Valle del Borbén. En cada mirador se han instalado bancos, siendo un lugar perfecto para descansar y sacar una foto para el recuerdo.

También merece la pena recorrer la Levada de Casqueiros, una pequeña senda de 2,2 km que sigue un antiguo canal de agua entre molinos y arquitectura tradicional gallega.

Grabados rupestres en Castro do Coto do Corno Concello de Pazos de Borbén

En Pazos de Borbén se encuentran importantes tesoros arqueológicos. "Los primeros yacimientos encontrados dan una cronología que va desde el 3000 al 1800 a. C., pero sin duda el marco cronológico más documentado es el correspondiente al de la Edad de Bronce", apunta el Concello.

Hay grabados rupestres en lugares como Castro do Coto do Corno o en Pedra das Teixiñas. En la Casa da Rapadoira (Moscoso) se pueden ver combinaciones circulares y un posible pie humano, mientras que en Cepeda hay petroglifos de motivos geométricos.

La gastronomía en Pazos de Borbén

Festa da Chula cultura.gal

La gastronomía en Pazos de Borbén no tiene nada que envidiar a otras localidades gallegas. Destacan dos fiestas gastronómicas, la Festa do Ovo en la parroquia de Nespereira y la Festa da Chula en la parroquia de Moscoso.

Este municipio ha sabido aprovechar sus tradiciones culinarias para hacer de sus productos locales los protagonistas de sus fiestas populares.

La Festa do Ovo tiene lugar en el mes de mayo. Consiste en recoger los huevos que los vecinos del pueblo donan, los cuales se utilizan luego para preparar distintos platos que se venden a buenos precios para todos los asistentes.

Otra fiesta de gran interés popular es la Festa da Chula, que se celebra a principios de septiembre, aunque este 2025 no se ha podido llevar a cabo. "Una celebración gastronómica que año tras año crece en asistencia y que rinde homenaje a uno de los productos típicos de la zona", dicen desde cultural.gal.

En ella se degusta comida como churrasco, pulpo, paella o callos. También se venden productos ecológicos y artesanales de la zona, cocinados por los vecinos del pueblo.