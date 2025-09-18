El bonito pueblo de Pontevedra con un museo al aire libre con 4.000 años: "Experiencia increíble"

En el corazón de la provincia de Pontevedra se encuentra un rincón mágico de arte rupestre con unos 4.000 años de antigüedad. Hablamos del Parque Arqueológico de Campo Lameiro, un museo al aire libre que alberga cerca de 100 rocas con grabados y petroglifos.

En este espacio, conocido como la capital del arte rupestre gallego, el visitante puede descubrir numerosas muestras de grabados prehistóricos a través de distintas rutas, complementadas con un centro de interpretación que enriquece la experiencia.

Uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Galicia

Campo Lameiro es uno de los mejores secretos guardados de la provincia de Pontevedra. Este humilde municipio guarda entre sus límites un extraordinario complejo de más de 22 hectáreas de terreno y alrededor de un centenar de petroglifos de alto valor arqueológico.

Para amantes de la historia, el Parque Arqueológico de Campo Lameiro propone un itinerario de 3 kilómetros que recorre distintas estaciones de petroglifos e incluye áreas de descanso, fuentes y la recreación de un pequeño poblado de la Edad de Bronce.

Este último recurso está integrado por varias cabañas, estructuras de almacenamiento y cercados para los animales, y trata de ilustrar al visitante aspectos como la organización funcional del poblado, la forma de las cabañas y las especies que cultivaban.

Parque arqueológico de arte rupestre de Campo Lameiro (Pontevedra). Foto: Turismo de Pontevedra

La amplia red de senderos permite conectar sus diferentes estaciones rupestres y el propio centro de interpretación, con salas de proyecciones, exposiciones y un área de documentación, lo que permite al visitante transportarse a las entrañas de la prehistoria gallega.

"Una experiencia increíble. Si hubiese que puntuar daría un 10; sitio precioso, visita amena, interesante y para nada pesada", dice una de las reseñas en Google, a la que otra añade: "Entorno bonito y bien cuidado; recorrido cómodo que se hace, en parte, por pasarelas de madera".

La entrada al Parque Arqueológico tiene un precio de 3 euros. El horario de apertura varía según la temporada: de 10:00 a 16:00 horas en temporada baja (enero, febrero, noviembre y diciembre); de 10:00 a 19:00 horas en temporada media (marzo, abril, mayo, junio y octubre) y de 11:00 a 21:00 horas en temporada alta (julio, agosto y septiembre).

El Parque Arqueológico cierra todos los lunes, excepto cuando coinciden con festividades nacionales o autonómicas. También cierra sus puertas en Navidad, del 24 de diciembre al 1 de enero.

Castro de Penalba y Pedra da Serpe. Foto: Concello de Campo Lameiro

Más allá del centenar de petroglifos, Campo Lameiro atesora otros vestigios antiguos. Es el caso del Castro de Penalba, uno de los asentamientos más antiguos de toda Galicia, cuyo origen se remonta al siglo VIII o VII a.C.

En la cumbre del Castro de Penalba se alza la Pedra da Serpe, una gran roca con forma de serpiente que alcanza aproximadamente los dos metros, aunque hay expertos que postulan que se muestran dos serpientes en el momento del apareamiento.