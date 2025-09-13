La escapada de ensueño en las Rías Baixas para amantes del vino: "El enoturismo se practica sin prisa"

El vino es una bebida protagonista en Galicia. El Albariño de Rías Baixas y el Godello de Valdeorras son los vinos blancos más representativos, mientras que la uva Mencía lidera los tintos de la Ribeira Sacra.

El enoturismo es una modalidad de turismo en auge que brinda experiencias auténticas, combinando cultura, gastronomía e historia del vino. En Galicia, la Ruta del Vino Rías Baixas se convierte en parada obligatoria para los amantes de esta bebida.

Una escapada de fin de semana perfecta

Si hay una escapada perfecta para disfrutar del toque seco y ácido del monovarietal Albariño Rías Baixas, esa es sin duda la Ruta del Vino Rías Baixas. National Geographic ha puesto su mirada en ella, y hoy te contamos todo lo que necesitas saber.

"O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Ribeira do Ulla y Valle del Salnés son las cinco subzonas de la D.O. en las que se aprecia esa variedad paisajística. Por todas ellas se extiende una completa oferta enoturística agrupada bajo la Ruta del Vino Rías Baixas", explica la popular revista de viajes.

La Ruta del Vino Rías Baixas está compuesta por una extensa red de propuestas enoturísticas, entre las que se encuentran bodegas visibles, alojamientos con encanto, restaurantes seleccionados por su relación calidad-precio y otras entidades de ocio en torno al patrimonio del vino.

Vino albariño. Foto: Denominación de Origen Rías Baixas.

Para los amantes del enoturismo, la variedad albariño es la estrella en las Rías Baixas. "Es un vino blanco seco, fresco, de color amarillo con tonos verdes y dorados, untuoso, afrutado y con un toque de acidez que permite un tiempo de guarda o de consumo espaciado", apunta National Geographic.

En las Rías Baixas, "el enoturismo se practica sin ningún tipo de prisa". El visitante encuentra una amplia oferta de ocio en torno al vino, que se despliega a lo largo de un territorio salpicado de encantadores pueblos, paisajes verdes y hermosos jardines.

Cada rincón guarda un tesoro diferente: la pequeña ermita de la playa de A Lanzada, en Sanxenxo; el castro de Santa Trega, en A Guarda; el monasterio cisterciense de Armenteira, en Meis, y algunas de las bodegas que integran esta Ruta del Vino, como Mar de Frades.

A la propuesta enoturística se suma una oferta gastronómica a la altura, protagonizada por vieiras, navajas, almejas, percebes, pulpo... Las Rías Baixas también pueden presumir de excelentes pescados, frutas, hortalizas y lácteos, todos ellos de primera calidad.

Además, la costa de las rías y los caudalosos ríos permiten practicar deportes, como vela, piragüismo, surf y submarinismo. Y para quienes buscan un plan más tranquilo, siempre queda la opción de relajarse en un spa o disfrutar de playas paradisíacas.

La Ruta del Vino Rías Baixas está perfectamente comunicada por la autopista A-9 y la autovía Rías Baixas A-52, Noroeste A-6 y del Salnés AG-41. También se puede llegar cómodamente en tren, autobús y avión, gracias a los aeropuertos de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.