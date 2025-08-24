Parece Roma, pero está en Galicia y es una auténtica joya: "Quedé impresionada por su belleza"

Galicia es una tierra fascinante por su naturaleza exuberante, su exquisita gastronomía y sus profundas leyendas y mitos. Sus diversas influencias hacen que, en ocasiones, nos sintamos transportados a otros lugares del mundo, como Roma (Italia).

Un claro ejemplo es el Templo de la Veracruz de O Carballiño (Ourense), una de las obras cumbre del arquitecto Antonio Palacios. En ella se combinan distintos estilos arquitectónicos y escultóricos, dando lugar a un edificio único y monumental.

Un templo diferente del siglo XX

Uno de los monumentos más destacados de O Carballiño y uno de sus elementos más característico es el impresionante Templo de la Veracruz, construido a mediados del siglo XX con materiales de la comarca, como granito y pizarra.

El segundo gran proyecto construido en Galicia por el arquitecto Antonio Palacios le fue encargado en el año 1942, aprovechando un viaje a Ourense. El párroco de la villa, Evaristo Vaamonde, y una comisión de vecinos consideraban insuficiente el templo parroquial e intentaban construir uno nuevo.

La primera piedra se colocó el 26 de junio de 1943, pero tras la muerte de Palacios un par de años después, las obras no se concluyeron hasta finales de la década de 1950. No obstante, con la torre aún inacabada, el templo fue inaugurado oficialmente al culto el 17 de septiembre de 1952.

Construido en su totalidad con materiales de la comarca de O Carballiño, en especial granito y pizarra, el Templo de la Veracruz representa la obra más grandiosa e identificadora de la villa.

En cuanto al estilo del templo, es una amalgama de muy diversas formas arquitectónicas y escultóricas. La simbología está presente en cada uno de los templos del templo y, en su conjunto, la Veracruz es todo un símbolo expresionista de la época, con influencias de pazos y monasterios como los de Oseira o Melón.

"Sus templos son como una suma teológica de la arquitectura histórica de Galicia, en relación también con la arquitectura del Camino de Santiago, con la arquitectura inglesa, el atlantismo y, con los modelos y admiración de Palacios a la Escuela Vienesa", dice el historiador carballiñés Felipe Senén Gómez.

El Templo de la Veracruz es una joya arquitectónica que merece ser visitada al menos una vez en la vida. "Paramos a tomar algo en O Carballiño y nos encontramos con esta construcción arquitectónica que nos dejó muy impresionados", dice una de las reseñas en Google.

Otro usuario añade: "Solo puedo decir que quedé impresionada por su belleza. Recomiendo si estás cerca de O Carballiño no dejes de visitarla. Te sorprenderá".

Para completar la visita a O Carballiño, se recomienda admirar el señorial Pazo de Banga, que perteneció a la familia Quiroga; pasear por el Parque Municipal, con su interminable arboleda que alberga ejemplares de hasta 30 metros de altura; y lanzar un deseo al viento en la mágica Penas dos Namorados.

En este artículo puedes consultar detalladamente los 10 mejores planes y cosas que ver en O Carballiño.