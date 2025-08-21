Parece Menorca pero es Galicia y una joya natural: la playa con el agua más cristalina está en Rías Baixas

Las Rías Baixas sorprenden a todo el mundo por la belleza de sus paisajes y sus playas, muchas de ellas pequeñas calas escondidas que solo los más suertudos conocen. Otras, en cambio, son arenales más conocidos que destacan por su belleza y por el agua cristalina que los conforman.

Un ejemplo de ello es la playa de Pragueira, en Sanxenxo (Pontevedra), un auténtico oasis de paz en medio de un entorno repleto de naturaleza que sorprende por su arena fina y blanca, así como por el agua cristalina de diferentes tonalidades turquesas.

El agua más cristalina de Galicia

Praia de Pragueira, en Sanxenxo sanxenxo.com

Ubicada en el corazón del municipio de Sanxenxo, en la parroquia de San Esteban de Noalla, la playa de Pragueira es una auténtica joya natural para todos aquellos que buscan tranquilidad, naturaleza y servicios de calidad en un entorno cuidado y precioso.

Algo ventosa y con oleaje moderado, perfecto para el baño, esta playa de arena dorada destaca por la claridad del agua que invita a refrescarte en cualquier momento. Permite relajarse y disfrutar de un día tranquilo, lejos del bullicio de los arenales más urbanos.

Desde O Salnés informan de que en la playa hay "una zona apta para la práctica del nudismo", además de que en verano "cuenta con chiringuitos y un camping en sus inmediaciones".

Con una longitud de 300 metros, Pragueira ofrece un paisaje rectilíneo, limitado por pequeñas formaciones rocosas a la izquierda, que la separan visualmente de su playa vecina, la de Major. De hecho, ambas playas son tan próximas que muchos la consideran una sola. Además, muy cerca hay un sendero precioso que conecta con la playa de Bascuas.

Uno de los aspectos más valorados de Pragueira es su Bandera Azul, símbolo de la calidad medioambiental y excelencia en servicios. Gracias a este distintivo, la playa cuenta con puestos de socorrismo, baños, accesibilidad y locales de hostelería. También dispone de un aparcamiento cercano, lo que facilita su acceso a locales como a turistas.

Como decíamos anteriormente, un detalle que distingue a esta playa es que dispone de una zona exclusiva para practicar nudismo, lo que la convierte en un lugar respetuoso e inclusivo para todos y todas.

Si visitas Sanxenxo no debes perder la oportunidad de visitar esta increíble playa y disfrutar de un día de sol con todas las calidades. Todo aquel que la visita se marcha enamorado y, como no podía ser de otra forma, con ganas de volver.

Praia de Pragueira turismo.gal

No cabe duda de que Playa de Pragueira es una opción ideal para quienes buscan una experiencia de playa tranquila, con todos los servicios necesarios, en un entorno natural privilegiado del litoral de las Rías Baixas.