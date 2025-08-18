La isla gallega prohibida durante décadas y hoy restringida a unos pocos visitantes diarios: "Una maravilla"

Galicia es una caja de sorpresas. Presume de una costa impresionante, valles verdes, ríos caudalosos y bosques frondosos. También conquista por su gastronomía, donde destacan los mariscos frescos, las carnes, las empanadas y los quesos.

Entre esos tesoros que guarda Galicia se encuentra la isla de Tambo, uno de los secretos mejor guardados de la ría de Pontevedra. Habitada en otros tiempos por monjes y ermitaños, su historia envuelve al visitante en un halo de misterio y singularidad.

Así es la isla más misteriosa de Galicia

Para conocer los orígenes habitados de Tambo hay que remontarse a la Edad de Hierro, cuando en la isla existía un castro datado en esa época. Situada en plena ría de Pontevedra, entre Marín y Combarro, también fue refugio de vida ermitaña entre los siglos XIII y XVI.

Sobre el año 1589 las tropas de Drake arribaron a la isla de Tambo, retirando de golpe el silencio y la calma. El monasterio fue destruido en el ataque y la imagen de la Virgen de Gracia arrojada al mar a manos del propio pirata.

Galicia es tierra de leyendas, y la isla de Tambo no iba a ser menos. La tradición oral cuenta que pescadores de la zona rescataron la efigie y erigieron una capilla en Combarro en su honor, donde todavía hoy se le rinde culto.

Después de años de actividad poco relevante, en 1865 se construyó un lazareto. Muchos marineros infectados o sospechosos de padecer alguna enfermedad contagiosa eran derivados a Tambo. Sin embargo, las protestas precipitaron su cierre en 1879.

Desde 1943 hasta 2002, Tambo albergó en su interior un arsenal militar y fue usada como campo de maniobras de la Armada Española. Durante este periodo se construyeron barracones, una cantina a pie de playa y un polvorín subterráneo de la Marina.

Más allá de su impresionante legado patrimonial y cultural, Tambo es un paraíso natural con playas de arena fina y aguas de color azul turquesa. A Dreirá y Area da Illa brindan un auténtico oasis de tranquilidad y relajación, con unas vistas inigualables.

Cómo y cuándo visitar la isla de Tambo

Isla de Tambo

Tras un largo periodo de reclamos, la gestión de la isla de Tambo regresó a manos del ayuntamiento de Poio en 2022 gracias a un acuerdo de concesión del Ministerio de Defensa por un plazo inicial de 25 años.

Las visitas a la isla de Tambo están restringidas y para acceder es necesario contar con una autorización previa, así como los billetes de las navieras correspondientes. Estos tours guiados por la isla tienen lugar en varios turnos por días, con una duración aproximada de tres horas por visitas.

Para proteger y preservar este enclave insular, los usuarios visitantes tienen totalmente prohibido fumar, encender fuegos, tirar basura, extraer marisco o realizar prácticas de pesca, introducir animales (excepto perros guía), abandonar la ruta establecida y alterar el entorno.