Un municipio de Galicia entre los más gourmets de España por la Guía Michelin: "Gastronomía llegada del océano"

La Guía Michelin ha publicado una recopilación de los 10 pueblos costeros más gourmets de España y, entre ellos, tan solo hay un municipio gallego que, según la prestigiosa guía, destaca por ser "reconocido como la cuna del albariño" y tener una "gastronomía recién llegada del océano".

Se trata de Cambados (Pontevedra). Único municipio gallego que la Guía Michelin seleccionó en el top 10 de lugares costeros más gourmets del país. No es raro, pues esta localidad tiene lo necesario para ofrecer una experiencia maravillosa: belleza en cada esquina y una gastronomía exquisita.

"Cuando el Atlántico mece la cuna del albariño"

Combarro Shutterstock

Si todavía no has visitado Combarro, seguro que sí lo has visto en un sinfín de fotografías y postales, porque esta villa marinera es una de las más bonitas de Galicia y, por supuesto, de España. Su belleza es tal, que hasta ha sido reconocido por la revista Viajar como el pueblo de Pontevedra que podría ser escenario de una película de Disney.

La Guía Michelin define a esta localidad como "una de esas villas marineras que se descubren mejor a pie, entre calles esculpidas en granito y vistas abiertas al mar". Cambados ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1972.

Sin duda, si por algo destaca es por la cantidad de hórreos de los que dispone. Son almacenes de cereal colocados en alto sobre pilares ("pés") para evitar la humedad y a los roedores. De hecho, hay cerca de 60 hórreos y casi la mitad de ellos se encuentran junto a la costa.

Desde esta prestigiosa guía también destacan la imagen que nos dejan las bateas, esas pequeñas estructuras donde crecen mejillones, y que "dibujan una estampa muy gallega sobre el Atlántico". Por todo ello, dicen que "no es casualidad que este lugar sea reconocido como la cuna del albariño, D.O. Rías Baixas, que riega una gastronomía recién llegada del océano".

Además de todo esto, Combarro también es conocido por sus pintorescas "casas mariñeiras", tradicionales viviendas de pescadores orientadas al mar, con bajos que antiguamente se usaban para guardar útiles de pesca y que hoy albergan comercios, y plantas superiores con balcones con vistas al Atlántico.

En sus calles más emblemáticas, Rúa do Mar y Rúa de San Roque, se conservan numerosos ejemplos de esta arquitectura. Además, el pueblo destaca por sus siete cruceiros de granito, erigidos entre los siglos XVIII y XX, como el de la Praza da Fonte (1771) o el de San Roque (1802).

Los restaurantes de Combarro que destaca la Guía Michelin

Uno de los restaurantes que la Guía Michelin destaca a la hora de ofrecer las recomendaciones oportunas es Yayo Daporta, restaurante que se autodefine en su página web como "cocina gallega actualizada con guiños a productos de otras zonas".

De este local, la guía destaca que su cocina se realiza "con buen gusto y sentido común". Aquí podrás encontrar dos menús repletos de opciones de mejillones, berberechos, percebes, gelatina de algas y navajas. Sus posibilidades son el menú Degustación y el Gran Menú Yayo Daporta.

"Desde el fondo marino hasta las huertas (una de ellas, en el propio restaurante), todo se traduce en platos que saben a origen. Especialmente interesante su homenaje al albariño en los postres", finalizan sobre este prestigioso restaurante.

Más restaurantes en Cambados, seleccionados por la Guía MICHELIN: A Taberna do Trasno y Posta do Sol.